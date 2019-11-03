ما هي فوائد أكل الجزر أثناء الرضاعة الطبيعية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كل ما تأكلينه أثناء الرضاعة الطبيعية يصل إلى الرضيع، فإذا كنت تريدين إنقاص وزن الحمل عليك تناول المزيد من الخضروات.



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وتنصح توصيات التغذية الأم المرضعة بتناول كمية جيدة من الجز لتصل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها إلى الصغير. وقد يحدث تغير في لون بشرة الطفل إذا تناولت كمية كبيرة من الجزر، كما سيساعد ذلك الصغير على تقبله عندما يبدأ في أكل الأطعمة الصلبة.

فيتامين "أ". يحتوي الجزر على بيتا كاروتين، وهي الصبغة البرتقالية التي يحوّلها الجسم إلى فيتامين "أ". ويمكنك تناول كمية جيدة من الجزر لتزويد الطفل بهذا الفيتامين الهام، لكن إذا لاحظت تحوّل لون جلد الصغير إلى البرتقالي، وخاصة راحة يده، أو تحول بياض عينيه إلى الأصفر عليك تقليل أكل الجزر لفترة.

ويحتوي الجزر على كميات متوسطة أو محدودة من: فيتامين "سي" و"ب6"، والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، إلى جانب كمية كبيرة من فيتامين "أ" ومضادات الأكسدة.