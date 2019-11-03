شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 78 شخصا بين مهربين ومهاجرين والكشف عن مخبأ للأسلحة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات مشتركة من الجيش والجمارك وحرس السواحل فى الجزائر 78 شخصًا بين مهربين ومهاجرين فى عمليات متفرقة بعدة مدن جزائرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية فى ثلاث بيانات متفرقة أنه تم إيقاف 24 مهربًا بمدن ورقلة وبرج باجى مختار وتمنراست وتندوف وأم البواقى وبسكرة ، وصادرت منهم ثمانية أجهزة للكشف عن المعادن وكمية كبيرة من مادة النحاس، و 8 مولدات كهربائية، و 11 مطرقة ضغط.

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وأضافت أن عناصر من حرس السواحل أوقفوا 54 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بشواطئ مدن وهران ومستغانم والبيض وإدرار وهم يستعدون للتوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأشارت أن عناصر من الجيش كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة بالحدود الجنوبية بإدرار يحتوى على رشاشين ثقلين عيار 12.7 ملم، و مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وثلاث بنادق تكرارية، وبندقية من نوع MAS-36 ، وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف، وست ماسورات لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم، وماسورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 ملم، إلى جانب ثلاث قذائف صاروخية، و12 قذيفة هاون عيار 82 ملم، وكمية من الذخيرة لأسلحة متنوعة.