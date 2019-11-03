هيئة الانتخابات فى الجزائر تعلن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات الرئاسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات فى الجزائر اليوم القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى الثانى عشر من شهر ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين. وأفادت الهيئة فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم بمقرها فى العاصمة الجزائر، أن القائمة النهائية تضم 5 مرشحين هم: عز الدين ميهوبى الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الوزراء الأسبق، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

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