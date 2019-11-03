شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التجارة العراقى محمد هاشم العانى اليوم الأحد إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.

وأدت الاحتجاجات إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة البصرة بجنوب العراق.

وعقد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى مساء أمس اجتماعا للقادة الأمنيين ، بحضور وزير الداخلية ، بحث خلاله آخر التطورات وأداء أجهزة الأمن مهامها بحفظ الأمن والاستقرار وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية.



وأشارت قناة "السومرية نيوز" الى أن قيادة عمليات العاصمة بغداد كانت قد أعلنت فى وقت سابق تقليص ساعات حظر التجوال فى المحافظة لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم.

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وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق أن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مباشرة والذخيرة الحية عند ميناء أم قصر الرئيسى المطل على الخليج أسفر عن إصابة 120 متظاهر.

عقد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى مساء أمس اجتماعا للقادة الأمنيين ، بحضور وزير الداخلية ، بحث خلاله آخر التطورات وأداء أجهزة الأمن مهامها بحفظ الأمن والاستقرار وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية.



وأشارت قناة "السومرية نيوز" الى أن قيادة عمليات العاصمة بغداد كانت قد أعلنت فى وقت سابق تقليص ساعات حظر التجوال فى المحافظة لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم.



وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق أن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مباشرة والذخيرة الحية عند ميناء أم قصر الرئيسى المطل على الخليج أسفر عن إصابة 120 متظاهر.