شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب الجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعر أهالى مدينة بنت جبيل الجنوبية اللبنانية وجوارها بهزّة أرضية خفيفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأفاد المركز الوطنى للجيوفيزياء فى لبنان التابع للمجلس الوطنى للبحوث العلمية بأنّ الهزة التى شعر بها أبناء الجنوب مصدرها بحيرة طبريا فى الأراضى المحتلة، وهى بقوة 3.5 على مقياس ريختر.

وأكّدت مديرة المركز مارلين براكس أن الهزة الأرضية حصلت خارج لبنان فى بحيرة طبريا وليست لها ارتدادات، مشيرة إلى أنّ الهزة طبيعية كالتى تحصل فى لبنان ولكن بسبب قوتها شعر بها المواطنون فى الجنوب بالمناطق الحدودية كبنت جبيل، شددت على أنها هزة اعتيادية لا توحى بأنه من الممكن حصول ترددات معينة أو عدم حصولها.

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