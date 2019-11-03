شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تٌحمل الجيش التركى المسئولية عن تفجير مدينة تل أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الجيش التركى وحلفاءه من المعارضة السورية المسلحة بالمسئولية عن التفجير الذى هز أمس السبت مدينة تل أبيض.

وقال المتحدث باسم "قسد"، مصطفى بالي، فى تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمى فى موقع "تويتر" ، "يخلق الجيش التركى وأتباعه الآن فوضى فى تل أبيض عبر تفجيرات تستهدف المدنيين من أجل طرد الأصحاب الحقيقيين لهذه الأراضى ونقل اللاجئين السوريين الموجودين فى تركيا إلى شمال شرق سوريا ، ونحن نحمل تركيا المسؤولية عن مقتل المدنيين فى الأراضى التى تسيطر عليها".

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ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن بالى قوله "هذا التكتيك هو نفسه الذى استخدمته تركيا فى عفرين المحتلة، وكذلك فى محاولة القضاء على السكان الأكراد فى المدينة ، وعلى المدنيين أن يعلموا بهذا الأمر، ويجب ألا يغادر أحد منزله فى المناطق التى احتلتها تركيا شمال شرق سوريا".

وضرب تفجير بسيارة مفخخة، فى وقت سابق السبت، سوقا شعبية وسط مدينة تل أبيض الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة القوات التركية وحلفائها من تنظيم "الجيش الوطنى السوري"، فى هجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا ، بينهم من 13 إلى 19 قتيلا، حسب معلومات من مصادر مختلفة.