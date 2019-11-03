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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة جوجل تستحوذ على شركة "فت بت" مقابل ملياري دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أعلنت شركة "فت بت" الجمعة عبر موقعها، عن توصلها لاتفاق مع شركة غوغل تستحوذ بموجبه الأخيرة على شركة "فت بت" الأميركية المتخصصة في المنتجات الرياضية القابلة للارتداء، نظير ما يقارب من 2.1 مليار.
وأوضح بيان "فت بت" أن غوغل ستدفع 7.35 دولار أميركي لكل سهم، وأشار إلى أنه من المتوقع إنهاء الصفقة العام المقبل بعد الحصول على موافقة حملة الأسهم وأيضا الجهات الحكومية المسؤولة.
يشار إلى أن أسهم "فت بت" قفزت بنسبة 16 بالمئة تقريبا بعد الإعلان عن الصفقة، كما ارتفعت اسهم "ألفا بت"، الشركة القابضة لشركة غوغل بنسبة 0.8 بالمئة.
وفي حال إتمام الصفقة بنجاح ستتمكن "غوغل" من منافسة "أبل" بقوة في هذا المجال المزدهر حاليا، والمرتبط بالأجهزة الرياضية الذكية القابلة للارتداء.
وسيكون الاستحواذ على "فت بت" هو أكبر صفقة استحواذ لغوغل في عالم المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية منذ 2014، وتحديدا بعد صفقة الاستحواذ على شركة "نست" المتخصصة في المنتجات المنزلية الذكية، التي بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار.
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