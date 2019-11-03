شكرا لقرائتكم خبر عن علم الإمارات يعانق السماء اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعانق علم دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم، عنان السماء بعد أن يُرفع في تمام الساعة الـ 11 صباحاً احتفاءً بالذكرى الـ 15 لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعا إلى رفعه ليبقى عالياً وشامخاً.

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