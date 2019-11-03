شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنقل قصتها إلى العالم بشعار إعلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق مشروع وطني لابتكار وتصميم شعار يعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ويجسد مقومات شعبها التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية، ويترجم منظومتها القيمية، وينقل قصتها الملهمة إلى العالم، ويشارك تجربتها الاستثنائية بأنها دولة لا سقف لطموحاتها وأحلامها وتطلعاتها مع كل شعوب الأرض.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «سنوجه الدعوة إلى 49 مبدعاً إماراتياً، من فنانين وأدباء ومصممين، من إمارات الدولة السبع، ليشاركوا في تصميم هويتنا الإعلامية، كي نروي قصة الوطن ومسيرة البناء لشعوب العالم. ونسعى إلى ترسيخ صورة الوطن الجميلة في الذهنية العالمية، وتصميم الهوية الإعلامية خطوة جديدة في رحلة ترسيخ الحضور الإعلامي العالمي لدولة الإمارات».

وقال «نهدف إلى تصميم علامة وهوية مرئية لدولة الإمارات، تساعد قطاعاتنا كافة على استخدامها، لنقل قصتنا إلى العالم في كل المجالات؛ فكلما كانت هويتنا الإعلامية قوية ومؤثرة، وتعكس تجربتنا بصدق، استطعنا أن نحفز الملايين، كي يستلهموا تجربتنا في مسيرتهم التنموية».

وختم سموّه «الإمارات أرض الفرص والأحلام؛ هذه قصتنا التي تستحق أن نرويها للعالم».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد «إن دولة الإمارات تمثل تجربة نجاح مبدعة، ورحلة انتقال حضاري ملهمة، تتجاوز حدودها الجغرافية إلى العالمية، وتمثل مصدراً للأمل وحافزاً للشعوب والحكومات على الساحة الدولية».

موضحا أن «تصميم هوية إعلامية إماراتية سينقل هذه التجربة إلى العالم كله، كونها نموذجاً للتقدم الإنساني تتعلم من خبراته ودروسه المجتمعات المختلفة في طريقها نحو النهوض والتنمية».

وأضاف سموّه «نسعى عبر تصميم الهوية وبنائها، إلى تعزيز الصورة الإيجابية للدولة وشعبها وقصة نهوضها، التي تسابق العصر وتختصر الزمن، في الوعي العالمي رسمياً وشعبياً».

وأكد سموّه أن «تصميم هوية إعلامية وعلامة مميزة، تمثلنا وتجسد قيمنا الحضارية، سيساعد على تعزيز مبادراتنا الوطنية كافة لخير الإنسان وسعادته وتقدمه، لأن دولة الإمارات تقع في قلب الحراك العالمي اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؛ وتصميم هوية تسويقية لها، يعمق تأثيرها وقوتها الناعمة في العالم».

أهمية الهوية الإعلامية



تعد الهوية الإعلامية علامة مرئية لأي دولة وشعب، بحيث تكون قادرة على تمثيل قيمها وتميزها وفرادتها، بشكل شعار مرئي يمكن أن تستخدمه كل القطاعات، وفي كثير من المناسبات، ليساعدها على نقل المقومات الاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية للعالم والشعوب الأخرى.

وقد خاضت كثير من دول العالم تجارب ومشاريع خلاقة لابتكار هويتها الإعلامية، وبناء صورتها العالمية، لتسويق تجربتها وتعريف العالم بها. من ذلك سنغافورة بشعار (Passion Made Possible). وأستراليا بشعار الكنغر. وكندا بورقة القيقب، وهي أكثر الرموز الوطنية المعترف بها على نطاق واسع في كندا. ونيوزيلندا بشعار سعفة نبات السرخس الفضي المحلي. وبريطانيا بشعار (Great Britain)...

وأعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن 49 فناناً ومبدعاً إماراتياً سيسهمون في تطوير الهوية الإعلامية المرئية، يمثلون إمارات الدولة كافة، بواقع سبعة مبدعين من كل إمارة، من رسامين وخطاطين ونحاتين وأدباء وباحثين ومصممي غرافيك، بحيث يقدمون تصوراتهم ورؤاهم في هذا الخصوص، بمجموعة من التصاميم المبتكرة التي سيناقشونها، ويرون أنها تعكس صورة الإمارات ومقوماتها، قصة نجاح ورحلة بناء متواصلة، تستحق الاحتفاء بها ومشاركتها مع العالم، بحيث تشكل مصدر إلهام وتحفيز للشعوب والمجتمعات.

وسيستعرض المصممون، ضمن فرق عمل، الرسائل والأهداف المرجوة التي تخدم هذا المشروع الوطني.



أهداف الهوية الإعلامية للإمارات



يهدف تصميم الهوية إلى نقل قصة الإمارات الملهمة إلى العالم، قصة نجاح ومسيرة بناء متواصلة، رغم التحديات والعقبات، عبر شعار مرئي يمكن تناقله بين الشعوب والمؤسسات بصورة شعبية. وسوف تعكس الهوية والشعار قصة الإمارات وقيمها وتميزها وفرادتها وإنسانيتها، لتشكل مصدر إلهام وتحفيز للشعوب، وترسيخ مكانة الإمارات وسمعتها في المجتمع الدولي، دولةً فاعلةً وقادرةً على إحداث التغيير البناء بما يسهم في خدمة البشرية من خلال الارتقاء بواقع المجتمعات وتغيير حياة الناس للأفضل.

كما يهدف تصميم هذه الهوية إلى تأكيد الهوية الوطنية الإماراتية التي تشكل امتداداً للهوية الخليجية والعربية، وتشكل جزءاً من الهوية العالمية، بما تملك من قواسم مشتركة، وبما لا يتعارض مع خصوصيتها المتفردة؛ فضلاً عن الاحتفاء بالتجربة الإماراتية المتميزة القائمة على التعلم والنمو والتطور والارتقاء المتواصل، وتقديم هذه التجربة للعالم، للتعلم منها والاستفادة من معطياتها؛ وإثارة اهتمام الدول والأفراد بالتقدم المتسارع الذي حققته الإمارات دولةً حاضنةً للابتكار والإمكانات غير المحدودة وصانعة للريادة ومصدرة لها.

كذلك، يهدف تصميم الهوية إلى الإضاءة على ثقافة «اللامستحيل» التي تتبناها الإمارات منظومة عمل متكاملة، وسعي الإمارات إلى تحقيق أقصى درجات الرفاه المجتمعي، وبلوغ أقصى مستويات الإنتاجية والإبداعية؛ وإبراز المقومات السياسية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية والقيمية التي تشكل أساس بناء التجربة الإماراتية، وصناعة هويتها الإعلامية المتميزة انعكاساً لهويتها المتفرِّدة؛ وبناء الحس الوطني والشعبي في المجتمع الإماراتي وتعزيزه، عبر خلق وعي جمعي عما يمثل الهوية الإماراتية الأصيلة، وما يجسد روح الشخصية الإماراتية، بحيث يتحول أبناء المجتمع الإماراتي سفراء للتجربة الإماراتية، ويسهمون في نقل قصتها إلى شعوب العالم.

مقوّمات الهوية الإعلامية للإمارات

هناك الكثير من المقومات والخصائص التي تسهم في صياغة وبلورة الهوية الإعلامية للإمارات، تحت مظلة الهوية الإماراتية التي تتسم بالخصوصية والأصالة، على نحو يعمل على بناء وترسيخ صورة إيجابية لدولة الإمارات في الذهنية العالمية، رسمياً وشعبياً للدول والمجتمعات. ويمكن إجمال هذه المقومات على النحو الآتي.



منظومة القيم الإماراتية



تشكل منظومة القيم الإماراتية أساس بناء الهوية الإماراتية الأصيلة والركيزة التي تنطلق منها هويتها الإعلامية، بما يقدم صورتها في الذهنية العالمية. وتتألف هذه المنظومة من عناصر معنوية ومادية ذات تأثير كبير في صياغة صورة الإمارات في الذهنية العالمية، وفي الوعي الثقافي والفكري والشعبي العربي والعالمي؛ من بينها العطاء، قيمة إنسانية وأخلاقية جوهرية في الإمارات، فكراً وممارسةً. فمنذ قيام اتحاد دولة الإمارات وحتى اليوم، تحول العطاء منظومة عمل مؤسسية للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي، بآلاف البرامج والمشاريع والمبادرات الساعية إلى رفع المعاناة عن المحتاجين والمنكوبين في كل أنحاء العالم، والإسهام بصورة فاعلة في تحسين واقع الحياة في المجتمعات.

كما تشكل ثقافة التسامح والانفتاح مقوماً رئيسياً في منظومة القيم الإماراتية التي تصوغ هويتها، حيث تعد الإمارات رمزاً للإخاء والتعايش والانفتاح على مختلف الثقافات، بعيداً عن أي شكل من أشكال التعصب، وهو ما يتجسد في نسيجها المجتمعي الذي يضم أناساً يمثلون كل شعوب الأرض، تنصهر لغاتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم ضمن بوتقة الإمارات الجامعة.

ومن عناصر المنظومة القيمية للإمارات، الصدقية التي تتمتع بها الدولة، عبر الالتزام بتعهداتها ومواثيقها مع المجتمع الدولي، والإيفاء بوعودها على نحو أرسى سمعتها الإيجابية في العالم وأعطاها ثقلاً نوعياً. كذلك، يدخل في صلب المنظومة القيمية الإماراتية، على أنه جزء من هويتها، القيم المؤسسية التي أرساها الآباء والأجداد؛ بحيث تحرص القيادة والشعب الإماراتيان على التمسك بقيم الاتحاد بساطة وتواضعاً وتعاضداً وتلاحماً وقيم ولاء للوطن والبذل والتضحية، وتوحيد الأهداف والتطلعات، لإعلاء راية الإمارات وصون كرامتها وحفظ سيادتها والدفاع عنها.



ملتقى العالم



منذ نشأتها وحتى اليوم، رسخت الإمارات موقعها ملتقى للعالم ونقطة التقاء الشعوب، من كل أنحاء المعمورة، حيث تشكل مكاناً للعيش والعمل للناس من أكثر من 190 جنسية، ضمن بيئة آمنة ومستقرة، يسهم ملايين الناس فيها في تشكيل نسيجها المجتمعي المتعدد الطيف اللوني والثقافي والعرقي والديني، مسهمين في إثراء هويتها المحلية تحت الهوية العالمية الكوزموبوليتانية.



أرض الفرص



بفضل مسيرتها التنموية المتسارعة التي وضعتها في مصاف دول العالم الأسرع تطوراً، استطاعت الإمارات أن تكرس صورتها عربياً وعالمياً أرضاً الفرص والأحلام، وحاضنة للمواهب والإبداعات والخبرات وأصحاب الأفكار الخلاقة والمشاريع الريادية والطموحين الذين يتطلعون إلى بناء مستقبلهم وصنع إنجازاتهم، واجدين في الإمارات بيئة تنافسية محفزة على الابتكار والإنتاج وترجمة أحلامهم، لتصبح قصص نجاحهم جزءاً من قصة نجاح الإمارات الملهمة التي تستحق الاحتفاء بها ومشاركتها مع العالم.



مركز تجاري عالمي



تحتل دولة الإمارات مكانة حيوية بكونها أكبر مركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع المال والأعمال، ما عزز موقعها الاقتصادي نقطة جذب رئيسية للاستثمار الأجنبي، مع استقطابها نخبة من كبرى الشركات العالمية.

كما أضحت مركزاً لاحتضان رواد الأعمال المبتكرين من الشباب والشركات الناشئة التي تحولت قصة نجاح عالمية.

وتعزز موقع الإمارات بيئة أعمال مستقرة وآمنة ومركزاً تجارياً عالمياً جاذباً ذا آفاق مستقبلية غير محدودة، بمنظومة قانونية وتشريعية تتسم بالكفاءة والفاعلية، فضلاً عن توفير الكثير من التسهيلات التي عزّزت تنافسية الإمارات اقتصادياً في المنطقة وفي السوق العالمية.



ثقافة الابتكار



يشكل الابتكار نهجاً فكرياً وثقافة عمل وأسلوب حياة في كل القطاعات الحيوية في دولة الإمارات. كما يعد الابتكار أساس صناعة القرار ورسم الخطط والاستراتيجيات في الدولة ضمن مختلف الكوادر القيادية والإدارية، مع السعي إلى تطوير أدوات ومعايير أداء ترفع السقف عالياً، ما يشجع المعنيين في دائرة صنع القرار على تطوير أدواتهم وتوسيع آفاقهم، والتفكير خارج الصندوق، وخارج المألوف، كي يكونوا سباقين في مجالاتهم، بحيث يضعون معايير يتبعها الآخرون.

Advertisements



ثقافة «اللامستحيل»



تشكل قصة الإمارات التنموية والتطورية في كل المجالات تجسيداً حياً لثقافة «اللامستحيل» التي أرستها القيادة الإماراتية، على مدى أجيال متلاحقة، منذ التأسيس وحتى اليوم، برفع السقف عالياً والإيمان بأن لا شيء يقف أمام طموحات وتطلعات دولة الإمارات، قيادة وشعباً، وعدم الاستسلام لليأس أو التراجع أمام التحديات والصعوبات. فالمستحيل كلمة غير موجودة في قاموس الإنجاز الإماراتي، ما يجعل قصة الإمارات مصدر إلهام للدول والشعوب التي تبدأ من لا شيء، لتصبح مركز العالم إنسانياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، بالعمل الدؤوب والقيادة الحكيمة والإدارة الواعية والإرادة الثابتة والحوكمة الرشيدة.



منارة أمل



تمثل دولة الإمارات منارة أمل لشعوب العالم العربي وصانعةً للتغيير الإيجابي في المنطقة وقائدة للحراك الإنساني والتنموي، بالاستثمار في الشباب وتوجيه طاقاتهم ودعمهم في مشاريعهم التي يسعون بها إلى بناء مجتمعاتهم وقهر اليأس وخلق واقع أفضل. كما تتبنى الكثير من المبادرات والبرامج والمشاريع التنموية والإغاثية والإنسانية والمجتمعية لمساعدة الفئات الهشة في المجتمعات، ونجدة المنكوبين ورفع المعاناة عن الناس أينما كانوا، والمساهمة في الارتقاء بواقع المجتمعات في قطاعات التعليم والصحة والتمكين المستقبلي.



السعادة.. برامج عمل



تعد الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي جعلت السعادة منظومة عمل متكاملة، تتألف من خطط وسياسات وبرامج عمل تترجم واقعاً على الأرض، لها مستهدفات ومؤشرات قياس بحيث يمكن تقييم هذه الخطط والبرامج دورياً وتحديثها وتعزيزها. وعليه، فإن جزءاً من هوية الإمارات الإعلامية بما يرسخ صورتها الإيجابية في العالم تقوم على رؤية تؤمن بها القيادة وهي أن السعادة حق أساسي من حقوق الشعب، بحيث يتم توجيه كافة السياسات التنموية والخدمية على نحو يكفل هذا الحق.



رؤية استشرافية



في كل السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعتمدها دولة الإمارات وتتبناها تنطلق من منظور مستقبلي، بحيث تحول التخطيط للمستقبل والإعداد له إلى منظومة عمل تتوحد تحتها البرامج والمشاريع على الصعيدين الاتحادي والمحلي، والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ضمن رؤية استشرافية شاملة تقوم على بناء دولة المستقبل لأجيال الغد، بحيث تكون الإمارات من اللاعبين الرئيسيين في صناعة المستقبل في المنطقة والعالم.

في إطار هذه الرؤية الطموحة، تحرص الإمارات على الانفتاح على أحدث الأفكار المستقبلية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ومواكبة كل ما يستجد في شتى المجالات الحيوية، تنموياً وخدمياً، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز الرفاه المجتمعي، إلى جانب الحرص على استحداث أدوية عصرية وابتكار حلول خلاقة وتسريع الإنجاز، وغرس ثقافة الاستشراف المستقبلي في كل مؤسسات الدولة وفي العقلية الفردية والجمعية، فضلاً عن التنبؤ بالتغيرات والتحولات المستقبلية والاستعداد لها واحتوائها، وتسخيرها لما فيه مصلحة مسيرتها التنموية المستدامة.



جغرافيا وتاريخ وإرث ثقافي



استطاعت الإمارات أن تحول مقوماتها الجغرافية، في مقدمتها الصحراء والبحر، إلى نقاط جذب سياحية. وتعد أول دولة خليجية وعربية تطور رؤية سياحية جريئة تجعل البلد مقصداً سياحياً على مدار العالم، فضلا عن الاستثمار في عناصر جغرافية وبيئة غير مألوفة أو «طاردة» في الأحوال التقليدية، لتتحول إلى مورد حيوي يضخ حياة في شرايين الدولة، مسهماً في رفد وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي.

كما تتمتع الإمارات بهوية تاريخية وثقافية مميزة تسهم في صياغة هويتها المتفردة، في إطار الإرث الثقافي الخليجي الذي يشكل امتداداً للعمق العربي ثقافياً وتاريخياً. وتتألف الثقافة الإماراتية من عناصر غنية تشمل الآثار والآداب والعمارة والفنون الأدائية، إلى جانب الأزياء والطعام والفلكلور الشعبي. كل هذه المقومات تجتمع وتتداخل وتتقاطع لتعزيز وبناء الهوية الإماراتية الأصيلة، وتقدم صورتها الإعلامية للعالم بطريقة تعزز مكانتها في المجتمع الدولي ووسط الشعوب دولة مبادرة، سابقة لعصرها، مؤثرة، فاعلة، وقادرة على القيام بدور حيوي في صناعة مستقبل أفضل لمستقبل البشرية.



