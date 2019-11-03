أحلام مغزولة بماء البحر في المقهى الثقافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:الخليج

استضاف المقهى الثقافي في المعرض أمسية شعرية تحت عنوان «أيقونات» بمشاركة كل من: نجاة الظاهري من الإمارات، ومصطفى الحفناوي من مصر، وأدارها الزميل فواز الشعار الذي قدم الشاعرين بما يليق بتجربتهما الشعرية، منوهاً بإنجازات كل منهما، مبتدئاً بنجاة الظاهري التي حسب قوله: نفضت عزلتها، وحاكت حلمها بالبحر، وكان ديوانها الثالث «الحلم.. البحر».

قرأت نجاة الظاهري عدة قصائد وجدانية، بلغة شفيفة، تدهش السامع بقوة ما فيها من تجلٍّ، وبوح، ومن فرط نشوة الكلام المتدفق، شعراً وعذوبة وصدقاً وحرية.

من قصائدها واحدة بعنوان «وعشقت يوسف» حيث قرأت:

ما ليوسفَ من وضوحِ طرائقِ / هو في علوّ الأنبياءِ / أنا ببئرٍ غامقِ / مهما أنادي

لن يردَّ / فوا عذابَ العاشقِ / وعليهِ غرتُ / ولم يبالِ بما تخبّئُ غيرتي / من شوكةٍ تجري مع الدّمِ

أما مصطفى الحفناوي فاشتبك مع الأسئلة الحائرة التي تبرز في نصوصه كعنوان عريض، ينقلنا إلى متاهات النفس البشرية وحيرتها، التي تكاد تذهب بالمشاعر إلى عتبات ودهاليز الجنون.

قرأ الحفناوي من «عيناهُ حانت»:

قولوا لقلبي، من يلمّ شتاتي / إن عانقت نظراتُه نظراتي؟ / ما فرصتي في أن أراها دونما.. حِوَلٍ / وأركنَ بعدها لنجاتي؟ / أو فرصتي حتى أظلَّ ببحرها / حوريّةً مجنونةَ الرغباتِ؟.