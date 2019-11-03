ترامب: إجراءات العزل تضمن لـي «أغلبية غاضبة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع أن إجراءات عزله التي أطلقها الديمقراطيون ستجعله يحصل على «أغلبية غاضبة» في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مطبقاً بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس.

وأعلن ترامب أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة (جنوب شرق): «لم نحظ يوماً بهذا القدر من الدعم».

وتفيد آخر استطلاعات الرأي بحصوله على دعم 40,9% من الأمريكيين، لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فرص إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

وقال إن «إجراءات العزل التي أطلقتها الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، هجوم على الديمقراطية نفسها». وأضاف: «لكنني أقول لكم إن الجمهوريين أقوياء وسينالون أغلبية غاضبة».

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وهذا التجمع الأول لترامب منذ أن صوت مجلس النواب، الخميس، لأول مرة على المضي في إجراءات عزله. ورد الجمعة، بأن الديمقراطيين سيكونون أول من يدفع الثمن في صناديق الاقتراع، بسبب خطوة اتخذت ضده يعتبرها «إهانة»، تحفز قاعدته الانتخابية «أكثر من أي وقت مضى». وأضاف أن الأمريكيين «يراقبون ويرون إلى أي درجة هذا الإجراء ظالم»، مؤكداً أن سلوكه كان «مثالياً» في القضية الأوكرانية التي هي وراء الفضيحة.

وسخر ترامب من بيتو أورورك، بعد ساعات من انسحاب عضو مجلس النواب السابق فجأة من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة. وقال: «بيتو ذلك الوغد المسكين.. الرجل البائس المثير للشفقة». وقال إن بايدن «سيسقط مثلما يسقط الحجر».

من جانب آخر، اختار الرئيس الأمريكي قائماً جديداً بأعمال وزير الأمن الداخلي الذي سيصبح أحدث شخص يشرف على سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة ترامب.

وذكرت المصادر أن تشاد وولف سيتولى وزارة الأمن الداخلي كقائم بأعمال الوزير، عندما يغادر القائم الحالي بأعمال الوزير كيفن ماكلينان منصبه في 11 نوفمبر الجاري.

(وكالات)