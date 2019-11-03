شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: هدفنا إلهام الشباب للريادة في تخيل وتنفيذ المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنطلق اليوم مبادرة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي، بهدف إلهام الشباب وإشراك المجتمع في منظومة الابتكار ودعم المواهب والعقول المبدعة.

ويتناول «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، ثلاثة محاور رئيسة هي: منطقة تخيل المستقبل، ومنطقة تصميم المستقبل، ومنطقة تنفيذ المستقبل.

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عبر «تويتر»: «تنطلق فعاليات أسبوع دبي للمستقبل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات في حدث ننظمه للمرة الأولى على مستوى الدولة... هدفنا إلهام الشباب ودعم المواهب وتحقيق الريادة في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل لنكون جاهزين لكل تحديات الغد ونستفيد من الفرص التي يحملها».

أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تحقيق الريادة في تصميم المستقبل يمثل محوراً رئيسياً في رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومحركاً لتنفيذ توجيهات سموه بالوصول بدبي إلى المراكز الأولى عالمياً بين أكثر المدن جاهزية للمستقبل.

وقال إن أسبوع دبي للمستقبل يمثل مبادرة جديدة ومنصة مبتكرة لإشراك أفراد المجتمع وإلهام الموهوبين وأصحاب العقول والأفكار والمبتكرين في دولة الإمارات ودبي، تحفز مشاركتهم في استشراف وصناعة المستقبل، من خلال تجارب تفاعلية للتكنولوجيا المستقبلية، مشيراً إلى أن منطقة 2071 ستشهد خلال فعاليات أسبوع دبي للمستقبل تقديم تجارب مستقبلية تجمع الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والمجتمع لتصميم وابتكار حلول لتحديات الغد في مختلف المجالات.

وأكد أهمية المبادرة في الاحتفاء بقصص النجاح التي تشهدها دبي في قطاعات الابتكار وريادة الأعمال وتعريف المجتمع بها، وفي التواصل مع المواهب الواعدة والشركات الناشئة لتهيئة بيئة مستقبلية محفزة تتيح اختبار الأفكار والمشاريع الجديدة وتدعمها.

وتعقد بالتزامن مع فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، سلسلة فعاليات مصاحبة، تتضمن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دورتها الرابعة التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لاستشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.

كما تنظم مؤسسة القمة العالمية للحكومات ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل جلسات «حوارات المستقبل» التي تشمل ورش عمل وندوات بمشاركة نخبة الخبراء في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، وخبراء عالميين في مجالات المستقبل.

وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم أنشطة متنوعة تتضمن منصات معرفية وتفاعلية لاستشراف المستقبل، ومؤتمر إيمتيك مينا للتقنيات الناشئة الذي يعقد على مدى يومين لتسليط الضوء على أبرز توجهات تكنولوجيا المستقبل، وتستضيف الفائزين بجائزة «مبتكرون دون 35» ليستعرضوا أمام جمهور الأسبوع قصص نجاح الشباب العربي في قطاعات التكنولوجيا.

ويمكن لأفراد المجتمع المشاركة بفعاليات الأسبوع، واختبار مجموعة من التجارب المستقبلية بين الساعة الرابعة عصراً والتاسعة مساءً يومياً، وتشمل الفعاليات تجربة «التحكم بقوة العقل» التي تجمع بين المعرفة والمتعة للتحكم بالطائرات دون طيار عبر لعبة تنافسية، حيث يمكن للمتنافسين وضع جهاز على رؤوسهم للتحكم بالطائرات، إضافة إلى ذلك تتيح تجربة «الإنسان 2.0» للمشاركين في الفعاليات فرصة تصور التغيرات التي ستشهدها البشرية في المستقبل.

كما توفر فعاليات الأسبوع فرصة لأفراد المجتمع لتجربة «فن الواقع الافتراضي»، للتعرف إلى شكل المستقبل من منظور فنان الواقع الافتراضي، فيما تتضمن تجربة «مواهب المساحات الواسعة» مجموعة من الفقرات التفاعلية مع الحضور لتعزيز قدراتهم في وضع التصورات للتحديات المستقبلية، في فعالية هادفة لتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار حلول استباقية للتحديات الأكثر إلحاحاً.

وتشمل الفعاليات التفاعلية «السينما الصامتة»، وهي عبارة شاشة ضخمة تعرض مجموعة من الأفلام العالمية يسافر الزوار من خلالها إلى المستقبل، و«إعداد الطعام بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد» التي تمكن الزوار من طباعة صورهم الشخصية على الحلوى باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، و«سيلفي القهوة» التي تتيح لمحبي القهوة التقاط صورة سيلفي وطباعتها مباشرة خلال 30 ثانية على رغوة فنجان القهوة.

وسيتم توزيع جوائز للمشاركين في أسبوع دبي للمستقبل من الأفراد الذين سيكونون على موعد مع تجربة محطات الطعام بالهواء الطلق ونشاطات موسيقية تفاعلية، وتجربة «الجدار الرقمي لرسم الجرافيتي» و«الشطرنج مع الذكاء الاصطناعي» و«الهوكي الافتراضي» و«الكاريكاتير الرقمي».

كما يتضمن أسبوع دبي للمستقبل مجموعة من الجلسات والمحاضرات وورش العمل والحوارات التفاعلية يقدمها خبراء في مجالات استشراف المستقبل في عدة قطاعات مثل التعليم والعمل والاقتصاد والنقل، ويشهد يوم الأحد 3 نوفمبر، تنظيم ورشة عمل بعنوان «المستقبل 4.0» حول التحول الثوري اللازم للنمو في المستقبل، وتجربة «تصميم تكنولوجيا البلوك تشين»، وجلسة حوارية حول «الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في العالم الرقمي الجديد من منظور الأمن السيبراني».

وتعقد ضمن فعاليات يوم الاثنين 4 نوفمبر، محاضرة عن «مكعبات روبكس وماين كرافت ومستقبل المدارس» يقدمها آدم الرافعي، وجلسة بعنوان «متجر الأفكار 4.0 - بناء الشركات الثورية». فيما تتضمن فعاليات الأسبوع يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، جلستي «نقاش شبابي عن المستقبل» و«إعادة ابتكار الهندسة المعمارية عالمياً».

وتشمل فعاليات يومي الأربعاء 6 نوفمبر والخميس 7 نوفمبر، عقد جلسات مستقبلية متنوعة تتضمن: «بلوك تشين لايف» و«سلسلة التعارف بين الشركات الناشئة في دبي» و«مستقبل الحياة البرية.. قوة الشباب» و«القيادة الإيجابية.. تحدي إدارة المواهب في القرن الواحد والعشرين» و«كوكبنا، شركاتنا» و«مستقبل العمل»، وغيرها.

«إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة

ويشهد أسبوع دبي للمستقبل تنظيم الدورة الثانية من مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل و«إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية» في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي يومي 4 و5 نوفمبر.

ويستعرض المؤتمر التكنولوجيا والابتكارات والاختراعات الجديدة التي ستغيّر وجه العالم، ويسلط الضوء على أبرز الاتجاهات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، التي ستحدث تغييراً نوعياً في مستقبل الاقتصاد العالمي على صعيد المنطقة والعالم.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 31 شخصية من المسؤولين الحكوميين والباحثين والخبراء والأكاديميين والمتحدثين المتخصصين ورواد الأعمال ومستشرفي المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة من المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، ومستقبل الصحة الرقمية، والمدن المستقبلية، ومستقبل الطاقة والاستدامة، وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتقنيات الجيل الخامس.

منصة لعرض إنجازات الشباب

ويوفر أسبوع دبي للمستقبل منصة لاستعراض قصص نجاح الفائزين بجائزة «مبتكرون دون 35»، وتهدف الجائزة إلى إبراز دور الكفاءات المبتكرة الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة والطب والاتصالات والنقل وغيرها.



لماذا يحتاج العالم إلى «مجالس المستقبل العالمية»؟

رؤية حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لبناء مستقبل أفضل

في منتصف أربعينات القرن الماضي، وبعد أن أفاق العالم من الحرب العالمية الثانية، أدركت الكثير من الدول حاجتها ليس إلى بناء الحاضر وحسب، بل إلى التخطيط لمستقبل يضمن حياة أفضل وأكثر استقراراً للبشرية، وظهرت تساؤلات مهمة عن قدرة العالم على التعامل مع تغيرات مثل ارتفاع درجة حرارة الأرض، ونقص المياه والغذاء، والتضخم السكاني، وآثار الصناعات والتكنولوجيا في العلاقات الاجتماعية والنواحي النفسية والعقلية للبشر.

وشهدت الجامعات إقبالاً على الدراسات المستقبليّة، وأنشئت الكثير من مراكز البحوث المستقبليّة، ورغم مرور أكثر من نصف قرن على بداية هذه الجهود العلمية لاستشراف المستقبل، فإنها ظلت حبيسة المؤلفات الأكاديمية، لافتقادها محركاً مهماً ومنصة عالمية تجمع جهود علماء المستقبل ومستشرفيه، وتدفع بأفكارهم وقراءاتهم المستقبلية إلى الحكومات والمجتمع الدولي للعمل بها، والاستعداد معاً للمستقبل.

فجاءت فكرة تشكيل «مجالس المستقبل العالمية» من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، لتوفر فرصاً غير مسبوقة لتبادل الخبرات والتجارب والتواصل بين علماء ومفكري ومستشرفي المستقبل، وصناع القرار في العالم. وكانت حكومة دولة الإمارات على رأس الحكومات السباقة الداعمة والمشاركة في هذه المجالس المستقبلية، وبدأت الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تنظيم اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وتتواصل فعاليات هذه المجالس للعام الرابع في دبي في ال 3 وال 4 من نوفمبر 2019.

تمثل استضافة حكومة دولة الإمارات لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقيادات الدولة بأهمية توحيد الجهود والشراكات العالمية لخدمة البشرية، عبر منصة عالمية لتحليل التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية، وتجمع هذه المنصة مفكري العالم من جهة، وأصحاب القرار وصانعي السياسات من جهة أخرى، لتبني الحلول والأفكار الملهمة في مختلف القطاعات.

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «نفخر بإسهامات دولة الإمارات في تعزيز رحلة البشرية إلى المستقبل، وتسهيل الانتقال إليه والاستفادة من أدواته، ونعمل بكل جهد لبناء قدرات الأجيال على المهارات التي يتطلبها العيش فيه، واستضافة مجالس المستقبل العالمية أحد محاور رؤيتنا، لدور دولة الإمارات العالمي في تطوير ظروف المجتمعات الإنسانية نحو الأفضل، وانعكاس لطموحنا وعملنا المتواصل لتحقيق الخير للناس».

ووصل عدد المشاركين في مجالس المستقبل العالمية في 12 عاماً إلى نحو 10 آلاف مستشرف من نخبة رواد الفكر والخبراء والمتخصصين والمسؤولين الحكوميين من 100 دولة غطوا مختلف قارات العالم في 800 مجلس، تبحث سبل مواجهة التغييرات الجذرية المتسارعة التي ستشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية، في تجمع وحد العالم على أرض الإمارات.

«مستقبل الاستهلاك»

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يعد «مستقبل الاستهلاك» من بين عشرات المجالس المهمة والفريدة في تخصصها ونظرتها التحليلية لمستقبل البشرية، فأعضاء هذا المجلس من مفكرين وصانعي قرار، يبحثون في أنماط الاستهلاك الحالية والمستقبلية، بهدف ضمان مستقبل آمن للبشرية، تتوفر فيه الاحتياجات الأساسية للبشر، فنرى مجتمعاتنا الإنسانية بلا مجاعات، أو نقص في المياه والدواء، وغيره.

«مستقبل الصحة»

يعد «مستقبل الصحة والرعاية الصحية» واحداً من مجالس المستقبل المهمة الأخرى التي تعمل على إيجاد أفضل السبل والحلول التي تضمن رعاية صحية متكاملة للأفراد بأقل الأسعار وأفضل الخدمات، وتبحث عن صناعة أنظمة صحة جديدة تتمثل في الرعاية المنزلية، والطب الدقيق، وتهيئة خدمات للأفراد بنظام الرعاية الصحية المتكاملة.

«مستقبل التجارة»

يعكف «مستقبل التجارة والاستثمار العالمي» على مناقشة التحديات والضغوط التي تواجهها منظومة التجارة في العالم، والبحث عن الأسباب الرئيسة للنزاعات التجارية، واقتراح الحلول لها، وتطوير السياسات بعيدة الأثر لضمان الاستجابة بصورة مناسبة لقضايا التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، والتفاوت الاقتصادي.

مفهوم الزراعة الذكية

تقدم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تعريفاً لمفهوم الزراعة الذكية يرتبط بالتغير المناخي، وتطلق عليه «الزراعة الذكية مناخياً»، والمقصود بها توظيف الأدوات التكنولوجية لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة، وضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير، بالاعتماد على نظم إدارة وتحليل البيانات لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل الكلف.

تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي

في خطوات استباقية للإجابة عن تساؤل: كيف ستطعم التكنولوجيا البشرية؟ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تحدي تكنولوجيا الغذاء» الذي يعدّ الأكبر من نوعه عالمياً، ويهدف إلى تشجيع المبتكرين في هذا المجال على تطوير حلول ذكية لإنتاج وإدارة الغذاء في الدولة وعالمياً، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إيجاد أدوات وتقنيات تتميز بالكفاءة والفاعلية للتغلب على تحديات القطاع الزراعي، بما يحقق استدامة الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات، لتكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي.

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «إن تحدي تكنولوجيا الغذاء سيفتح أفقاً لتعاون إقليمي وعالمي لخلق رؤية موحدة تجاه الأمن الغذائي العالمي، ونتطلع إلى أن تكون الإمارات قلب هذه الرؤية، وتحقيق الأمن الغذائي يُشكّل ركيزة أساسية لاستمرار التنمية».

يتوافق التحدي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة الإمارات في 2018، وهدفها تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، بما يتوافق واحتياجات دولة الإمارات ضمن رؤية مستقبلية، تتعامل مع التحديات العالمية البيئية والمناخية.

ويهدف، كذلك، إلى جذب الشركات والأفراد والمؤسسات العلمية والبحثية في الإمارات ودول العالم، لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير أفكار مبتكرة وأدوات فعّالة لإنتاج الغذاء، وإيجاد حلول خلاقة لمختلف التحديات المحلية التي تواجه القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.