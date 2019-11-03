الإمارات رؤيتها واضحة استعداداً للمستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:عبير أبو شمالة

كشف ميريك دوشيك، نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية والإقليمية، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، اعتزام إعلان حكومة الإمارات والمنتدى، مشروع توسيع الاقتصاد الدائري، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الكهرباء والمياه، وتحسين مهارات مستقبل القوى العاملة في أقرب وقت ممكن.

وأكد في حوار مع ”الخليج 365” أن اجتماعات مجالس المستقبل التي تبدأ اليوم في دبي، ستركز على البحث في كيفية تنشيط الأموال لمشاريع من البلدان النامية الصغيرة، وكيف يمكن للمدن مراجعة إنجازاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ما يأتي نص الحوار:

ما أهم المبادرات المتوقّعة من اجتماع هذا العام؟

يحدّد الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية الأسس الفكرية لعمل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتصدى للتحديات الأكثر أهمية والمنهجية التي تواجه البشرية اليوم. ويُعدّ الاجتماع مركزاً للأبحاث وتبادل الأفكار التي تركز على إيجاد حلول للمستقبل.

وتعمل بعض مجالسنا هذا العام، على البحث في كيفية تنشيط الأموال لمشاريع من البلدان النامية الصغيرة، وكيف يمكن للمدن مراجعة إنجازاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيف يمكننا أن نعيش حياة أطول وأكثر صحّة، وكيف يمكن استخدام التكنولوجيا في خدمة الصحة العقلية. ويضم نشاطات خارج عمل المجلس خاصة بالتعاون مع دولة الإمارات، وسنعلن مشروعاً لتوسيع الاقتصاد الدائري، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الكهرباء والمياه، وتحسين مهارات مستقبل القوى العاملة في أقرب وقت ممكن.

يشهد العالم حروباً تجارية هذه الأيام، هل تراها تهدد الهيكلة العالمية؟ وكيف يمكن لمنظمة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي الحيلولة دون ذلك؟

يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي منصة للقادة من مختلف أنحاء العالم ممن يرغبون في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من مخاطر التوترات الجيوسياسية. الأمر الذي يعد نظرية تغيير مرتبطة ببيان دافوس الذي أصدر منذ 50 عاماً، ويُبرز أهمية نهج أصحاب المصلحة التي لا تزال بذات الأهمية اليوم تماماً كما كانت. وهذا هو السبب الذي نجمع من أجله الخبراء من مختلف قطاعات المجتمع لوضع الأسس الفكرية للتغيير. ستجتمع مجالس المستقبل العالمية المعنية بالجغرافيا السياسية والتجارة الدولية والاستثمار؛ لوضع رؤية لمعالجة هذه القضايا.

ما النتائج التي تحققت واقعاً ونتجت عن دورات الاجتماع في السنوات الماضية؟

إن المعلومات والأفكار التي تنبثق عن الاجتماع تشكل جدول الأعمال في الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس، إلا أنها لا تقتصر على ذلك، بل تتطور أيضاً لتصبح مشاريع واقعية، بما في ذلك مجموعة موارد المياه 2030، بالتعاون مع البنك الدولي الذي يدعم البلدان التي تعاني شحّ المياه، الذي وفّر بالفعل 444 مليون دولار؛ لتمويل البرامج المتعلقة بالمياه، ومبادرة الاستثمار الإنساني التي تشارك في رئاستها لجنة الصليب الأحمر الدولية ومجموعة البنك الدولي، التي تضع مناهج جديدة تتصدى للتحديات طويلة الأجل متمثلة في أزمات الضعف الممتدّة والتهجير القسري، وتحدي الابتكار في التثقيف المالي الهادف إلى تحسين الثقافة المالية (يقوم الفائز لهذا العام بذلك في غانا وجنوب إفريقيا بمنصة «شات بوت الذكاء الاصطناعي»).

حدثنا عن المجالس المشاركة في اجتماع هذا العام، وهل هناك مجالس جديدة؟

لدينا 38 مجلساً عالمياً للمستقبل توفّر قيادة فكرية عن مواضيع متنوعة، مثل الأمن السيبراني والطاقة، وفي هذا العام، لدينا مجالس جديدة عن العقد الاجتماعي الجديد والتعليم والمساواة والإدماج. كما هي الحال مع جميع المجالس، فإن تأثيرها سيتجاوز عملها مجموعة صغيرة، بل ستطال المعلومات والأفكار عمل المنتدى على مدار السنة، بما في ذلك اجتماعنا السنوي في دافوس، وبعض أهم أبحاثنا مثل تقرير التنافسية (الذي كانت الإمارات دائماً فيه الدولة الرائدة في الشرق الأوسط)، وتقرير مستقبل الوظائف، وتقرير المخاطر العالمية. فضلاً عن ذلك، أصبحت حوكمة التكنولوجيا أولوية لكل من قادة الأعمال والحكومات، ولأول مرة، سنستضيف ثلاثة مجالس جديدة عن الذكاء الاصطناعي، وال«بلوكتشين»، وإنترنت الأشياء، فهي جزء من مركز الثورة الصناعية الرابعة الجديد في سان فرانسيسكو، الذي سيجتمع رسمياً للمرة الأولى في إبريل/نيسان 2020.

كيف ترى إسهام دولة الإمارات في تشكيل مستقبل العالم، سواء من خلال احتضان هذا الاجتماع أو بشكل عام؟

العلاقة بين شبكة مجالس المستقبل العالمية والإمارات شراكة حقيقية. لقد أظهرت دولة الإمارات بالفعل رؤية واضحة باستعدادها المستقبلي، وقد اعتمدت عدداً من السياسات والمبادرات التي تتوافق بشكل وثيق مع هذه الرؤية ومع عمل المنتدى. ويشمل ذلك إعادة هيكلة القوى العاملة في البلاد، وتعزيزها لمستقبل الوظائف ببرنامج «سد الفجوة في المهارات»، ومبادرة Scale 360 لتعزيز الاقتصاد الدائري باستخدام التقنيات الناشئة في الثورة الصناعية الرابعة. وكذلك، يُعدّ إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة إنجازاً إضافياً، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في حوكمة التكنولوجيات الناشئة، وتشكيل تطوير استراتيجيات الثورة الصناعية الوطنية والإقليمية الرابعة. يركز المركز على ال«بلوكتشين»، و«دفتر الأستاذ الموزّع»، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والطب الدقيق.

وتقدّم شبكة مجالس المستقبل العالمية الأفكار والمعلومات لتحديد خرائط التحول في المنتدى، وهي أداة للتفكير والتصوّر الاستراتيجي متاحة للجمهور ومجانية الاستخدام، وهدفها تعزيز التفاهم وإيجاد الحلول لأكبر التحديات في العالم.