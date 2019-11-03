شكرا لقرائتكم خبر عن مقعد دائم للإمارات في مجلس «إيكروم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار مجلس منظمة المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم»، في الدورة الحادية والثلاثين لجمعيتها المنعقدة في روما، الإمارات عضواً دائماً بصفة مراقب في المجلس؛ تقديراً للدولة ومساهمتها المتميزة خلال مسيرة عمل المنظمة، بما فيها استضافة مركزها الإقليمي الوحيد في الشارقة.هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس «إيكروم» هذا القرار لتصبح الإمارات ثاني دولة في العالم تحصل على هذه المكانة بعد إيطاليا باعتبارها دولة مقر المنظمة. وستتيح هذه الخطوة للإمارات المشاركة الكاملة في مجموعات العمل المختلفة التي شكلها المجلس.وعبرت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس «إيكروم» على اختيار الإمارات عضواً دائماً، الذي جاء تقديراً لجهودها وإنجازاتها المتواصلة في مجال صون التراث الثقافي. وأشارت إلى أن الدولة ستعمل بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء على وضع البرامج والسياسيات للمحافظة على التراث الثقافي، وتحسين قدرات المؤسسات الثقافية لإدارة المواقع التراثية حول العالم بما يضمن استدامتها.وقالت الكعبي: «حققت الإمارات قفزات نوعية، ورسخت مكانتها وسمعتها المرموقة خلال السنوات الأخيرة في صون التراث الثقافي وحماية المواقع المهددة بالدمار وترميمها وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، بالتعاون مع شركائها من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لاسيما مشاريع الإمارات في مدينة الموصل العراقية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، و «نزل السلام» في مدينة المحرق البحرينية المدرجة على لائحة التراث العالمي الذي يقام بالشراكة مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، وافتتح قبل بضعة أيام».وأكدت نورة الكعبي أن الإمارات لديها علاقات متميزة مع منظمة «إيكروم»؛ إذ تستضيف الدولة المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي «إيكروم - الشارقة»، ويعمل على خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات التراث الرسمية في الدول الأعضاء على إدارة مواقع التراث الثقافي والمعالم التاريخية والمجموعات المتحفية وفق أسس مستدامة، وتقديم الاستشارات الفنية للدول العربية استجابة لطلبها في مجالات الترميم والحفاظ؛ وذلك تطبيقاً لرؤيته وأهدافه المبنيّة على المعرفة الواسعة التي اكتسبها والخبرة العميقة التي طوّرها في مجال التراث الثقافي في الوطن العربي.وقال د.زكي أصلان، مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي «إيكروم- الشارقة»: «إن دعم الإمارات السخي والمستمر للمركز ينبع من إيمانها بمهمة «إيكروم» الفريدة والنبيلة منذ إنشائها من قبل «اليونيسكو» عام 1959، والرامية إلى حماية التراث الثقافي للإنسانية والأجيال القادمة، من خلال تعزيز الحوار الثقافي، والاستثمار في الإنسان، عبر توفير التعليم والتدريب، وضمان وجود الثقافة في صلب أهداف التنمية المستدامة».وأضاف، «تحمل الإمارات و«إيكروم» القيم نفسها فيما يخص حماية الثقافة وتعزيز التنوع باعتبارهما مسؤولية عالمية مشتركة؛ لذلك لم يكن مستغرباً منح الدولة مقعداً دائماً في مجلس «إيكروم». وتعرب المنظمة الدولية عن امتنانها للإمارات؛ لأنها تستضيف مكتبها الثاني والوحيد خارج المقر الرئيسي في روما منذ 2014 لخدمة المنطقة العربية من منظور عالمي وإقليمي».



المبارك: تتويج للريادة إقليمياً



اعتبر محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، العضوية الدائمة للدولة في مجلس «إيكروم»، تتويجاً لريادتها إقليمياً في صون التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، عبر البرامج والمبادرات التي ترعاها من خلال عضويتها في العديد من المنظمات الأممية، بينها مجلس إدارة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف).

وأشاد المبارك بالجهود الوطنية التي تبذلها الجهات والمؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة، في سبيل تعزيز دور الدولة في حفظ وصون التراث والممتلكات التراثية، مثنياً على المبادرات الريادية للدولة في هذا المجال، خاصة «إعلان أبوظبي» بخصوص حماية التراث الثقافي.

وقال: «نعي المسؤولية الكبيرة على عاتقنا في تعزيز سمعة الدولة كحاضنة للتراث الإنساني والإرث المعرفي؛ الأمر الذي يحفزنا على استلهام أفضل التجارب والممارسات والارتقاء بوعي الأجيال بأهمية الموروث كعنصر رئيسي من عناصر الهوية الوطنية».

وأضاف: «نعمل بوحي من رؤية آبائنا المؤسسين، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على التراث والاعتزاز بالموروث. هذه الرؤية التي جسدتها الدولة في سعيها محلياً ودولياً لترميم وصون وحفظ الممتلكات الثقافية للإنسانية، إلى جانب استضافتها مركز «إيكروم» الإقليمي الوحيد في الشارقة».

وأكد سعي الدائرة إلى تفعيل دور الإمارات في المحافل الدولية إنجاحاً لعضويها في «إيكروم»، وفي سبيل حماية ذاكرة الشعوب من خلال ترميم وصون المواقع التراثية، خاصة مع ما تمتلكه الدولة من مقومات التعريف بالممتلكات الثقافية، لإيمانها بأن التراث مكون رئيسي من مكونات الهوية والخصوصية، مع سعيها لتأكيد دور هذه الممتلكات في الاستدامة الثقافية ومستقبل التنمية.



غباش: تكريم دولي مستحق



وصف سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، اختيار الإمارات عضواً دائماً في مجلس «إيكروم» بتكريم دولي مستحق لمنظومة العمل التي ابتكرتها الدولة، وكرست من خلالها منهجاً طموحاً لتوثيق وحفظ التراث باعتباره أحد المكونات المهمة للهوية الوطنية، وإحدى مميزات الثقافة الإماراتية من خلال برامج منهجية لجرد التراث وتوثيقه، وإيجاد السبل لإحيائه ودمجه في الحياة المعاصرة، إلى جانب الحفاظ على التراث المادي من مبانٍ تاريخية ومقتنيات تراثية مهمة.

وقال: «جهود الإمارات في هذا الصدد واضحة وممنهجة، وتعد نموذجاً دولياً في هذا المجال، فهي من أكثر الدول حرصاً على تسجيل تراثها الوطني في لوائح «اليونيسكو» للتراث العالمي؛ إذ نجحت في تسجيل ثمانية عناصر من التراث الإماراتي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للمنظمة، وفي تقديم نموذج ناجح للشراكة الدولية في هذا المجال، من خلال الملفات المشتركة لبعض العناصر، لا سيما الصقارة الذي اشتركت في تسجيله 17 دولة».

وتواصل المؤسسات الحكومية والجمعيات والباحثون والأفراد، العمل بشكل مشترك للحفاظ على هذه العناصر والمساهمة في ديمومتها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وأشار إلى الإسهامات الدولية للإمارات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، وأنها مشهودة من خلال مبادرات دولية مرموقة، يأتي في مقدمتها تشكيل التحالف الدولي للحفاظ على التراث الثقافي في مناطق النزاع (ألف)، إلى جانب ترميم مسرح الشيخ خليفة في قصر فونتينبلو الباريسي الشهير، وغيرها من شراكات دولية قادت إلى الحفاظ على إرث إنساني مهم.

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حماية الآثار في الدولة ومناطق النزاع



اتخذت الإمارات مجموعة من السياسات والتشريعات التي تحمي الآثار بكافة أشكالها، إذ أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الآثار. ويهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

وتعدّ الإمارات لاعباً رئيسياً في التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف)، المنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها. وانطلقت فكرة إنشاء المنظمة خلال المؤتمر الدولي للحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر، الذي انعقد بأبوظبي في ديسمبر/كانون الأول 2016. ونتج عن هذا المؤتمر «إعلان أبوظبي»، الذي نص على إطلاق تحالف دولي جديد، وإنشاء صندوق دعم للبرامج والمشروعات الرامية إلى حماية التراث الثقافي، وكذلك خلق شبكة دولية من الملاجئ لصون الممتلكات الثقافية المعرّضة للخطر.

وتعتبر «ألف» المنظمة الدولية الوحيدة المكرّسة لإنشاء صندوق دعم مالي لحماية التراث في مناطق النزاع المسلح، وتسعى في إطار تنفيذ أهدافها إلى تمويل الإجراءات الوقائية، والتدخلات الطارئة والمشروعات التأهيلية الملموسة بعد انتهاء الصراعات، في مختلف أنحاء العالم، وتهدف أيضاً إلى تعزيز الصلح وبناء السلام والتنمية المحلية والتنوع الثقافي، واستعادة التلاحم الاجتماعي من خلال جهودها لحماية التراث.



نشاط عالمي منذ 1956



«إيكروم» منظمة حكومية دولية تعمل في خدمة الدول الأعضاء على تعزيز عملية صون وإعادة التأهيل لكل أنواع التراث الثقافي في كل منطقة من العالم. وتطور المنظمة برامج تعليمية، وأدوات ومواد مبتكرة لعمليات الصون والترميم، وتنظم نشاطات تدريبية احترافية حول العالم. ومنذ عام 1956، انخرطت المنظمة في تقديم التدريب المتميز لأجيال من العاملين في مجالات الصون والترميم حول العالم.