2000 زائر في المعرض يوقعون على وثيقة التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد جناح وزارة التسامح الذي يشارك لأول مرة في المعرض إقبالاً كبيراً من جانب المثقفين والأكاديميين والإعلاميين وطلاب المدارس وجمهور الثقافة الذين تعرفوا إلى محتويات الجناح، ووقع عدد كبير منهم على وثيقة الأخوة الإنسانية تجاوز الألفي زائر، كما شهد الجناح أمس توقيع الكاتبة الصغيرة ميرة علي، لكتابها في قصص الأطفال «حكايات جدتي» وتحدثت ميرة مع الكبار والصغار حول كتابها الذي يعد محاولتها الأولى في عام الكتابة وشرحت علاقة الكتاب بالتسامح، وأكدت أن الفكرة لها علاقة بالتراث الإماراتي الأصيل، وخاصة تراث من كانوا يعيشون في البيئة البحرية، ومصدر رزقهم هو البحر.

وضم جناح التسامح كتيبات لتعريف جمهور المعرض بمشاريع وزارة التسامح في مختلف المجالات المعرفية والمجتمعية، وكل ما يتعلق بتعزيز ثقافة التسامح لدى المجتمع المحلي وعلى المستويين الإقليمي والعالمي، والتعريف بمجالات عمل الوزارة بشكل عام، كما فتح الجناح أبوابه للمبدعين والمؤلفين ودور النشر للتعاون المثمر في كافة المجالات، وعرض الجناح وثيقة الأخوة الإنسانية مترجمة إلى اللغات الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة وهي العربية/‏الإنجليزية/‏الصينية/‏الإسبانية/‏الروسية/‏الفرنسية بالإضافة إلى لغة برايل للمكفوفين بالعربية والإنجليزية، لتعريف الجمهور بقيم ومبادئ هذه الوثيقة التاريخية التي احتضنتها الإمارات في فبراير الماضي.

وتطلق وزارة التسامح غداً ملتقى إثراء المحتوى المعرفي ومبادرة ال 1000 إبداع في التسامح في القاعة الرئيسية بالمعرض، والدعوة موجهة للجميع للإسهام في تطوير المحتوى المعرفي للتسامح بشقيه الأدبي والفني بحضور ورعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد كبير من قامات الأدب والفكر الإماراتيين والعرب. العربي.

وقالت عفراء الصابري المدير العام في مكتب وزير التسامح: إن جناح الوزارة تحول منذ اليوم الأول إلى ندوة مفتوحة طوال اليوم حول الثقافة والتسامح والأخوة الإنسانية، كما أثار الجناح اهتمام طلاب المدارس والزوار الأجانب للمعرض، الذين ناقشوا أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية على المستوى الإقليمي والعالمي باعتبارها أهم خطاب يمثل النوايا الطيبة حول العالم ويحتاج إلى دعم الجميع لصالح الجميع، مؤكدة أن الجناح شكل حالة فريدة داخل المعرض هدفها إثراء المعرفة في مجال التسامح والأخوة الإنسانية، مضيفة أن الجناح قام بتنفيذ عدد من ورش عمل في الفترة الصباحية لطلاب المدارس في الكتابة الإبداعية في التسامح بالتعاون مع جناح وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الصابري أن المعرض فرصة لوزارة التسامح لكي تطرح أمام الجميع رؤية الإمارات ومشاريعها ومبادراتها لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر من خلال استعراض الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة في هذا المجال، في ظل احتفالات الإمارات بعام التسامح، مضيفة أن المعرض يعد فرصة كذلك لتعميق الصلة بين التسامح والمعرفة وأهلها من المثقفين والجمهور.

وأوضحت الصابري أن الوزارة ستنظم غداً ملتقى إثراء المحتوى المعرفي في القاعة الرئيسية بالمعرض لإتاحة الفرصة كاملة أمام كافة المهتمين بالمعرفة والتسامح معاً من الأدباء والمفكرين والأكاديميين والموهوبين للإسهام في نشر قيم التسامح من خلال المشاركة في الملتقى وتقديم مقترحاتهم إضافة إلى المشاركة في مبادرة ال 1000 إبداع التي يطلقها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رسمياً خلال كلمته بالملتقى، والتي تتيح للجميع المشاركة بإبداعاتهم لإثراء المحتوى المعرفي للتسامح.