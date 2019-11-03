شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتل المركز الـ 30 عالمياً فى عدد المليونيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صُنّفَت الإمارات فى المركز الـ 30 عالمياً على قائمة الدول التى تضم أكبر عدد من المليونيرات حول العالم فى 2019، والتى نشرتها مجلة "سى إى أو وورلد" الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

ويبلغ عدد المليونيرات الذى يعيشون فى الإمارات العام الجارى 124,000 مليونير، وفقاً لإحصائية أجرتها المجلة.

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وكانت صدارة قائمة هذا العام من نصيب الولايات المتحدة، حيث يعيش فيها 18,614,000 مليونير، فيما جاءت الصين ثانية بـ4,470,000 مليونير، واليابان ثالثة بـ 3,025,000 مليونير، وجاءت المملكة المتحدة فى المركز الرابع بـ 2,460,000 مليونير، وألمانيا خامسة بعدد 2,187,000 مليونير.