شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين بشدة هجوم إرهابيا ضد الجيش المالى خلف 54 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر، السبت، بشدة الهجوم الإرهابى الدموى الذى استهدف أمس، قوات الجيش المالى فى دائرة أنسنغو (شمال شرق مالي).

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن على الشريف - فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم - إن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابى الدموى الذى اقترف يوم الجمعة 1نوفمبر 2019 بمدينة إنديليمان دائرة أنسنغووالذى استهدف القوات المسلحة المالية".

وأكد أن الجزائر على قناعة بأن حكومة مالى وشعبها قادران على مواجهة التهديد الإرهابى بكل حزم إلى غاية القضاء عليه وكذا تحديات الساعة من أجل عودة الاستقرار بشكل نهائى بدولة مالي، معربا عن تضامن الجزائر مع حكومة مالى وشعبها وقدم خالص التعازى لعائلات الضحايا.