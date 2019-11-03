تفكيك حقل ألغام زرعه الحوثيون في جنوب الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية فكك فريق خبراء متفجرات في الجيش اليمني حقل ألغام أرضية زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوب مدينة الحديدة غربي البلاد. وانتزع الفريق كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة من الحقل الذي زرعته مليشيا حوثية شرقي حي منظر، حسب ما نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وتنوعت تلك الألغام، بين الألغام الفردية وألغام عربات وعبوات ناسفة. انشر الخبر :

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