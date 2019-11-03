كوستا يهدر ركلة جزاء ويحرم أتليتيكو من الصدارة

صحيفة الخليج الالكترونية

أضاع دييجو كوستا ركلة جزاء ليحرم أتليتيكو مدريد من فرصة التقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم السبت بتعادله 1-1 مع مستضيفه أشبيلية ويفشل في الاستفادة من سقوط برشلونة المفاجئ أمام ليفانتي، وتقدم أشبيلية بضربة رأس من فرانكو فاسكيز في الدقيقة 28 وعدل دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو من تشكيلته بحثا عن رد الفعل بإشراك كوستا وسانتياجو أرياس في بداية الشوط الثاني.

وهز كوستا الشباك لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل ضد أنخيل كوريا غير أن ألفارو موراتا أدرك التعادل بضربة رأس عند مرور ساعة من اللعب.

واستفاد أتليتيكو من تقنية حكم الفيديو لاحتساب ركلة جزاء بدلا من ركلة حرة بعدما أوضحت الإعادة التلفزيونية أن كوكي تعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء.

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ولم يستفد كوستا من الفرصة إذ اتجه توماس فاتسليك حارس أشبيلية إلى الاتجاه الصحيح ليبعد الكرة ثم تصدى للمتابعة من كوكي.

وأهدر أتليتيكو فرصتين لخطف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع إذ أبعد جول كوندي لاعب أشبيلية تسديدة موراتا قبل عبورها خط المرمى ليتسبب في فوضى نتج عنها احتساب خطأ ضد مهاجم أتليتيكو.

واتيحت فرصة لتوماس بارتي لخطف الفوز للفريق الضيف لكن تسديدته اصطدمت بأحد اللاعبين إلى خارج الملعب.

وتعادل أتليتيكو في ست من 12 مباراة في الدوري ويحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة متأخرا بنقطة عن برشلونة المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة على الرغم من خسارته 3-1 أمام مستضيفه ليفانتي.