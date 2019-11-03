أبراهام يقود تشيلسي إلى الفوز الخامس على التوالي

صحيفة الخليج الالكترونية

سجل تامي أبراهام هدفا وصنع آخر ليقود تشيلسي للفوز 2-1 على مستضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت وتألق الحارس بن فوستر رغم هزيمة فريقه.

وتسلم أبراهام تمريرة رائعة من جورجينيو ضربت الدفاع ثم سدد الكرة من فوق فوستر في الدقيقة الخامسة لينضم إلى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة هدافي الدوري بتسعة أهداف.

وتعافى فوستر من الهدف المبكر وتصدى لعدة محاولات خطيرة في الشوط الأول من أبراهام وكريستيان بولسيتش وماسون ماونت ليحافظ على آمال واتفورد.

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كما تصدى بشكل رائع لتسديدة ماونت في وقت مبكر بالشوط الثاني لكنه كان بلا حول أو قوة عندما مرر أبراهام إلى بولسيتش ليسدد من مسافة قريبة مضاعفا تقدم الزوار.

وكان واتفورد قريبا من التعادل بعد أن قلص جيرارد ديلوفو الفارق من ركلة جزاء متأخرة وتقدم فوستر للتسديد برأسه أثناء ركلة حرة قبل النهاية، حيث تقدم كل لاعبي واتفورد للهجوم، لكن الحارس كيبا تصدى ببراعة للكرة قبل صفارة النهاية.

وبهذا الفوز الخامس على التوالي في الدوري ارتقى تشيلسي للمركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ليفربول ونقطتين خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما يبقى واتفورد، الذي لم يحقق أي فوز، في المركز الأخير بخمس نقاط من 11 مباراة.