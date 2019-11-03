جد الزميل طلال العنزي في رحمة الله

صحيفة الخليج الإلكترونية أنتقل إلى رحمة الله جد الزميل طلال بن هيال العنزي محرر صحيفة الخليج الالكترونية.. وقد فجع أسرة تحرير الصحيفة بهذا الخبر. الصحيفة تتقدم إلى الزميل طلال العنزي وأسرة الفقيد كافة، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون) انشر الخبر :

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