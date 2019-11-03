التعاون يقسو على الشباب بثلاثية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق فريق التعاون فوزا بنتيجة 3-1 على حساب ضيفه الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت.

وتقدم التعاون في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، انبرى لها بنجاح اللاعب هيلدون أوجوستو، وأدرك دانيلو إسبريا التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 47 من عمر المباراة حينما تجاوز دفاعات التعاون وأرسل كرة قوية سكنت الشباك.

وسجل عبدالمجيد السواط لاعب التعاون هدف فريقه الثاني في اللقاء من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يختتم ليندر تاوامبا الثلاثية في الدقيقة 80 حينما انفرد بالمرمى الشبابي وأرسل كرة ساقطة من فوق فاروق بن مصطفى.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب.