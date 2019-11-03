الجيش اليمنى يفكك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون فى جنوب الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فكَّك فريق خبراء متفجرات فى الجيش اليمنى، حقل ألغام أرضية زرعته مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، جنوب مدينة الحديدة غربى اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، أن الفريق العسكرى انتزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة من الحقل الذى زرعته مليشيا حوثية شرقى حى منظر، وأضافت أن تلك الألغام، تنوعت بين الألغام الفردية وألغام عربات وعبوات ناسفة.

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