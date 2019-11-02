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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا النوع من "كراسي النوم" يؤدي لوفاة الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
هاجر محمد
أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) تحذيراً من استخدام كراسي لنوم الرضع بعد أن كشفت الدراسات أن وفاة 73 رضيعًا تم ربطها بتلك المنتجات الشائعة وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ينصح أطباء الأطفال بضرورة أن ينام الأطفال على ظهورهم بشكل مسطح، وقد توصلت التحقيقات والدعاوى القضائية والبحوث إلى أن عددًا من الأطفال قد ماتوا أثناء نومهم في سرير الأطفال الذي يجعل جسمهم أثناء النوم على شكل زاوية.
وتشير الأبحاث إلى أن النوم على شئ منحدر يزيد من خطر تدحرج الأطفال وخنقهم حتى الموت.
هذا وتنصح CPSC الأباء والأمهات بتجنب استخدام تلك الأنواع من الأسرة التي تجعل الطفل ينام بشكل مائل.
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