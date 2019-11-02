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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. تسريب الشكل النهائي لهاتف موتورلا القابل للطي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت صور مسربة عن الشكل النهائي الذي قد يبدو عليه هاتف "موتورولا رازر" القابل للطي الذي طال انتظاره، وذلك قبل أقل من أسبوعين من إطلاقه الرسمي.
ونشر إيفان بلاس، الشهير بسمعته في تسريبات الصور ذات العلاقة بالهواتف الذكية والموقع الهولندي “موبيلكوبين” صورًا للجهاز، الذي يتميز بتصميمه “الصدفي” المبدع لهاتف “موتورولا رازر في 3” الأصلي.
وعلى الرغم من مرور نحو 15 عامًا على إطلاق أول جهاز رازر، سيشعر المرء أن أحدث الصور للهاتف الذكي مألوفة، خصوصًا لمحبي الهاتف الأصلي القابل للطي، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ومع ذلك، فإن التصميم القابل للطي الأنيق يدور حول الميزة الوحيدة التي لا تزال كما هي، لكنه مرفق مع ترقيات تقنية كبرى من المتوقع أن تحول الهاتف التقليدي الأيقوني إلى عصر الهاتف الذكي.
وتعد عملية تجديد هاتف رازر القابل للطي جزءا من اتجاه جديد بين صانعي الهواتف الذكية لتوفير تصميم قابل للطي، مثل شركة هواوي وسامسونج، والأخيرة كانت قد أعلنت هاتفها القابل للطي “جالاكسي فولد” لكنها اضطرت للتأخير في إصداره بسبب عدد من المشكلات.
وعلى غرار هاتفي “جالاكسي فولد”، الذي يقدر سعره بنحو 2000 دولار، من المرجح أن يأتي التصميم المبتكر لموتورولا رازر الجديد بسعر أفضل للمستهلكين، حيث تشير تقديرات المحللين إلى أن التكلفة ستبلغ حوالي 1500 دولار.
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