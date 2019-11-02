دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نظرة على الحاسب المحمول Samsung Galaxy Book S: شيء مبهر! ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة سامسونج عن أحدث حاسب محمول لها وهو Samsung Galaxy Book S المتطور خلال مؤتمرها في شهر أغسطس الماضي، وعلى ما يبدو، فإن الحاسب المحمول يأتي بمواصفات فائقة التطور وميزات خارقة مع تصميم نحيف ووزن خفيف للغاية.

إليكم نظرة سريعة على الحاسب المحمول Samsung Galaxy Book S:

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements

التصميم

يأتي الحاسب المحمول بتصميم مصنع من الألمنيوم بالكامل مع جهة خلفية منحنية، وهذا من شأنه أن يجعله مريح أثناء الحمل. ويأتي الحاسب المحمول بحجم 13.3 بوصة ووزن أقل من 1 كجم أي 0.96 جرام، كما تبلغ سماكته 11.8 ملم. وعلاوةً على ذلك، فإن إطار الشاشة نفسه يأخذ مساحة بسيطة جدًا.

يحتوي الحاسب أيضًا على فتحة بطاقة SIM لاتصال الـ LTE، كما يدعم منفذين USB-C من الجانب مع مقبس 3.5 ملم.

يتوفر الحاسب المحمول باللون الذهبي والرمادي.

الشاشة

يحتوي الحاسب المحمول على شاشة ممتازة بحجم 13.3 بوصة والتي تدعم اللمس، وتوفر هذه الشاشة أداء فائق من ناحية الإضاءة والألوان وخاصةً عمق اللون الأسود، وهذا من شأنه أن يجعلها شاشة ممتازة لمحبي الملتيميديا.

الأداء

يستخدم هذا الحاسب معالج من شركة كوالكوم بدلًا من إنتل، وهو المعالج الجديد Snapdragon 8cx بتقنية تصنيع 7 نانومتر والذي من المفترض أن يستهلك عمر بطارية أقل مع توفير أداء أكثر بنسبة 40% لوحدة المعالجة المركزية، وأداء أكثر بنسبة 80% لمعالج الرسومات. كما سيتم تشغيل الحاسب بواسطة نظام تشغيل Windows 10 أو Windows 10 Pro من مايكروسوفت.

وعلاوةً على ذلك، سيصل الحاسب بذاكرة داخلية نوع SSD بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت، ويمكن إضافة ذاكرة خارجية من نوع microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

البطارية

يستخدم الحاسب المحمول بطارية بسعة 42 واط، وحسبما ذكرت الشركة فإن الحساب سيستمر في العمل حتى 23 ساعة من التشغيل المتواصل للفيديو.

السعر

وفقًا لما تم ذكره، فإن سعر الحاسب المحمول Samsung Galaxy Book S سيبدأ من 999 دولار أمريكي.

هذا الموضوع نظرة على الحاسب المحمول Samsung Galaxy Book S: شيء مبهر! ظهر على التقنية بلا حدود.