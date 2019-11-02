دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تستحوذ على Fitbit في صفقة بقيمة 2.1 مليار دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

إنتهت المحادثات القائمة بين جوجل و Fitbit مؤخراً بإتمام صفقة الإستحواذ بقيمة 2.1 مليار دولار، لتندمج شركة Fitbit بين شركات عملاق البحث خلال الفترة القادمة.

إشتهرت شركة Fitbit كواحدة من أهم الشركات المنافسة في الأسواق بإصدارتها من السوارات والساعات الذكية، ولقد بدأت الشركة مؤخراً محادثات مع جوجل لإتمام صفقة إستحواذ عملاق البحث على شركة Fitbit، والتي إنتهت بالفعل.

ومن المقرر وفقاً لهذه الصفقة أن تشكل أجهزة Fitbit جزء من أقسام عملاق البحث في الأجهزة القابلة للإرتداء خلال الفترة القادمة، أيضاً أكد James Park على أن الأجهزة والساعات القادمة ستنطلق بنظام تشغيل جوجل Wear OS.

كما أشار James Park الرئيس التنفيذي لشركة Fitbit إلى أن صفقة الإستحواذ ستدفع عملية الإبتكار في سوارات وساعات وأجهزة الشركة بوتيرة أسرع وذلك بدعم من موارد جوجل، كما ستتوسع الشركة بإصداراتها في نطاق أكبر خلال الفترة القادمة.

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ولقد تلقت شركة Fitbit أول عرض للإستحواذ عبر عملاق البحث، وذلك فور ظهور تسريبات حول خطط طرح الشركة للإستحواذ، ومن المقرر أن تنتهي عملية الإستحواذ بشكل كامل العام المقبل، بعد تلقي موافقة المساهمين والمنظمين،

يذكر أن قيمة Fitbit السوقية قد وصلت إلى 1.6 مليار دولار، لذا فقد قدمت جوجل عرض أكبر من قيمة الشركة السوقية وذلك بهدف تعزيز قسم الأجهزة القابلة للإرتداء في جوجل، ومن المقرر ألا تستخدم البيانات التي تعمل ساعات وسوارات وأيضاً أجهزة Fitbit على جمعها في الإستهداف الإعلاني الخاص بشركة جوجل.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تستحوذ على Fitbit في صفقة بقيمة 2.1 مليار دولار ظهر على التقنية بلا حدود.