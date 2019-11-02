دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصور الرسمية المسربة لهاتف موتورولا بالشاشة القابلة للطي RAZR ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف Evan Blass عن أول الصور الرسمية المسربة لهاتف موتورولا المرتقب RAZR بتصميم قابل للطي، حيث كشفت الصور عن تصميم يحاكي الإصدار الأول من هاتف RAZR.

تستعد شركة موتورولا قريباً لإطلاق هاتف RAZR القابل للطي، واليوم ترصد أول الصور الرسمية الخاصة بالحملة الترويجية للهاتف، والتي كشفت عن تفاصيل تصميم هذا الإصدار بشكل أوضح.

ولقد أكدت الصور على أن هاتف RAZR يأتي بنفس التصميم الذي ظهر به النموذج الأول مع إطار سفلي سميك، أيضاً كنتيجة للتصميم القابل للطي في الهاتف، فإن كاميرة السيلفي ستدعم المستخدم ككاميرة رئيسية أيضاً عند فتح الشاشة. كما تؤكد الصور على دعم الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار السفلي للهاتف.

وقد توالت الصور المسربة لهاتف RAZR القابل للطي في كثير من المواقع، ومن ثم كشف عن بعض من مواصفات الهاتف في تسريبات أخرى، والتي أكدت على أن موتورولا تقدم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عسوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزيت 128 جيجا بايت، كما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت. أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 2730 mAh.

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ومن المقرر أن يقدم هاتف RAZR القابل للطي حصرياً في Verizon في سوق الولايات المتحدة، لذا يعد إختيار موتورولا لمعالج من سلسلة معالجات 700 من كوالكوم إختيار غير متوقع، نظراً لإطلاق أغلب الإصدارات المميزة بهذا المعالج في السوق الصيني.

أيضاً من المتوقع أن تقدم موتورولا هاتف RAZR القابل للطي بنموذج جديد للسوق الأوروبي، على أن يأتي هذا النموذج بمعالج مختلف، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر يعقد في 13 من نوفمبر في مدينة لوس انجلوس، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

المصدر

هذا الموضوع أول الصور الرسمية المسربة لهاتف موتورولا بالشاشة القابلة للطي RAZR ظهر على التقنية بلا حدود.