شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص ساعات حظر التجوال فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية (بغداد) تقليص ساعات حظر التجوال فى المحافظة لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلى ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا (بتوقيت بغداد) وحتى إشعار آخر، بدلا من التوقيت السابق الذى يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا.

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وأضافت أن القرار جاء من أجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية فى بغداد.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت - فى وقت سابق - عن فرض حظر للتجوال فى العاصمة من الساعة الثانية عشر ليلاً إلى الساعة السادسة صباحا (بالتويت المحلي).