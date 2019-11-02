شكرا لقرائتكم خبر عن 55 شاحنة أمريكية تغادر من سوريا إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، بأن 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تابعة للقوات الأمريكية غادرت من الأراضى السورية من معبر الوليد غير الشرعى إلى العراق.

وكانت مدرعات تحمل قوات أمريكية قد وصلت نهاية الشهر الماضى إلى العراق فى إطار الانسحاب الأمريكى من سوريا.

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وأبلغ مصدر أمنى كردى عراقى أن القوات الأمريكية عبرت إلى منطقة كردستان العراق التى تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر - فى وقت سابق - إنه من المتوقع أن تنتقل كل القوات الأمريكية المنسحبة من شمال سوريا، وعددها قرابة الألف، إلى غرب العراق؛ لمواصلة الحملة على تنظيم (داعش) الإرهابى و"للمساعدة فى الدفاع عن العراق".