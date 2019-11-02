شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو لتوحيد الصف الفلسطينى فى ذكرى وعد بلفور المشؤوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى، رئيس الاتحاد البرلمانى العربى عاطف الطراونة أن مواجهة الاحتلال ووحشيته فى الأراضى الفلسطينية تتطلب توحيد الصف الفلسطينى والمضى فى المصالحة، فهى السبيل لتماسك الأشقاء ومواصلتهم نضالهم حتى استعادة حقوقهم.

وقال الطراونة - فى بيان صادر عن مجلس النواب، أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، تزامنا مع الذكرى 102 لوعد بلفور المشؤوم - إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى سيبقى متمسكاً بثوابته فى دعم الأشقاء الفلسطينين والدفاع عن القدس.

وأشار إلى أن ذكرى وعد بلفور المشؤوم وإذ تمر على الأمة العربية والإسلامية وهى فى انقسامات وحالٍ صعب، تتطلب توحيد المواقف والتنسيق المستمر لكى تبقى قضية فلسطين حاضرة على أجندة القرار العربى والإسلامي، حيث لا تتقدم عليها بالأهمية والأولوية، أى قضية أخرى، فهى مفتاح السلام ومدخلٌ لحل أزمات المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

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وشدد الطراونة على أن مجلس النواب سيواصل وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين فى مختلف المحافل البرلمانية الدولية، مشدداً على دعم المجلس لكل الإجراءات والخطوات الرسمية الهادفة إلى الإفراج عن المعتقليّن الأردنييّن هبة اللبدى وعبد الرحمن مرعى .

ودعا قوى العالم ومراكز التأثير فيه إلى الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال.