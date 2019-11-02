متظاهرون عراقيون يفتحون طريق "أبو نواس" وسط بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، أن متظاهرين فتحوا طريق "أبو نواس" وسط العاصمة بغداد ورفعوا الكتل الخرسانية بعد إغلاقه عصر اليوم السبت. وقال المصدر، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم، إن عددا من المتظاهرين أقدموا على فتح طريق شارع "أبو نؤاس" بالقرب من فندق شيراتون بعد إغلاقه من قبل القوات الأمنية عصر اليوم، وكان مصدر أمنى قد أفاد فى وقت سابق بأنه تم غلق شارع "أبو نؤاس" وسط بغداد بالكتل الخرسانية.

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