بغداد.. تقليص حظر التجوال الليلي من 6 ساعات إلى 4

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قال الجيش العراقي، السبت، إنه قرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية بغداد التي تشهد احتجاجات واسعة، إلى 4 ساعات عوضا عن 6.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان لقيادة عمليات بغداد (قيادة الجيش بالعاصمة) اطلعت عليه الخليج 365.

وحسب المصدر ذاته، "تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل (23:00 ت.غ) ولغاية الساعة السادسة صباحا (03:00 ت.غ)، حتى إشعار آخر، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا".

وأرجعت قيادة الجيش بالعاصمة أسباب القرار إلى "إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".

كانت قيادة عمليات بغداد فرضت حظر التجوال الليلي في بغداد بدءا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء الماضي تزامنا مع اتساع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأعمال العنف المرافقة لها.

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إلا أن المتظاهرين العراقيين ولا سيما المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد تحدوا الحظر منذ ذلك الوقت، وانتشروا بالمنطقة خلال مدة سريانه.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 260 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة والنظام السياسي القائم على "المحاصصة" و"الفساد".‎

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.