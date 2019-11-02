حسابات موالية لداعش: مسلحون بسيناء بايعوا خليفة "البغدادي"

مراسلون/ الخليج 365

قالت حسابات موالية لتنظيم داعش الإرهابي بتويتر، السبت، إن مسلحين بسيناء المصرية، بايعوا خليفة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي قتلته قوات خاصة أمريكية، مطلع الأسبوع.

ولم يتسن التأكد من صحة الصور المتدوالة بحسابات بمنصة "تويتر"، ولا حقيقة تواجد تلك العناصر بسيناء، غير أنها تأتي بعد أيام من مقتل البغدادي وتنصيب آخر لزعامة تنظيمه الإرهابي.

وتناقلت الحسابات، صورًا تظهر نحو 20 مسلحًا وهم يبايعون الزعيم الجديد لـ"داعش" أبي إبراهيم الهاشمي القرشي.

وتبدو المجموعة القليلة من المسلحين، بحسب الصور عند أشجار، فيما كتب أسفلها: "جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي".

وخفتت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.

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والخميس، أكد تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية مطلع الأسبوع الجاري.

كما أكد التنظيم في تسجيل صوتي عبر وكالة "أعماق" للأنباء، التابعة له، عن مقتل المتحدث باسمه، أبو الحسن المهاجر.

وأعلن التنظيم اختيار "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" لقيادة التنظيم خلفا للبغدادي، و"أبو حمزة القرشي" متحدثا باسم التنظيم.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

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