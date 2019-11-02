تشاووش أوغلو: تفجير تل أبيض الإرهابي يظهر صوابية "نبع السلام"

أنقرة / زوهال دميرجي / الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة تل أبيض السورية يظهر صوابية عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في تغريدة نشرها، عبر "تويتر"، السبت، تعليقا على التفجير الذي نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بسيارة مفخخة واستهدف سوقا شعبية في تل أبيض، الواقعة ضمن المناطق المحررة بفضل "نبع السلام"؛ ما أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 20.

وأضاف تشاووش أوغلو: "فليكن تفجير تل أبيض، الذي استهدف عشرات المدنيين، عبرة لمن يحمي ويبرئ تنظيم ي ب ك الإرهابي. هذا الهجوم الغادر أقوى مؤشر على أن عملية نبع السلام كانت صحيحة وفي محلها".

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي، ودعت دول العالم لاتخاذ موقف تجاه الممارسات الإرهابية لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

ورغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية من أجل انسحاب عناصر التنظيم الإرهابي، إلا أن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.



وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا؛ لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.



وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من ذلك الشهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.