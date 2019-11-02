مشعل: أزمات المنطقة أثرت سلبًا على قضية فلسطين

محمد ماجد/ الخليج 365

رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" في كلمته خلال فعاليات "مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس" في إسطنبول:

- الانشغال العربي عن القضية الفلسطينية هو "حالة مؤقتة ومحدودة"

- الاحتلال الإسرائيلي معني بمواجهة إرادة الشعوب في كل بلد، فيقف مرة مع الأنظمة، ومرة مع الأعداء الخارجيين

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس"، خالد مشعل، السبت، إن "تفجر الأزمات في المنطقة أثّر سلبًا على القضية الفلسطينية".

جاء ذلك في كلمة خلال فعاليات "مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس" في دورته الـ11 المنعقد في إسطنبول، تحت شعار "معا ضد الصفقة والتطبيع".

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وقال مشعل إن "ما يجري في العالم العربي من أزمات وصراع أشغل الشعوب عن القضية"، مشيرا إلى أن الانشغال العربي هو "حالة مؤقتة ومحدودة".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي معني بمواجهة إرادة الشعوب في كل بلد، فيقف مرة مع الأنظمة، ومرة مع الأعداء الخارجيين".

وشدّد مشعل على أنه "لا يستطيع أحد بيع قضية فلسطين، لأن المالك الحقيقي للقضية هي الأمة والشعب الفلسطيني".

وفي سياق آخر، لفت مشعل إلى أن "حماس" تريد أن تتوافق على استراتيجية فلسطينية شاملة، كما أنها حريصة على دعم جميع تيارات الأمة في دعم قضية فلسطين.

وأوضح أن "قوة الحركة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية هي قوة للقضية الفلسطينية، والعكس صحيح، لكن الجميع يعاني من التحديات الخارجية".

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