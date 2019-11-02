اهالي عشيرة الطائف يناشدون وزير النقل الجديد بحلول عاجلة لتعثر إزدواجية طريق عشيرة – المحاني

الخليج - خالد الهديبي

ينتظر اهالي مركز عشيرة ومراكز وقرى شمال الطائف من معالي وزير النقل الجديد المهندس صالح الجاسر بعد تعيينه وزيراً للنقل بحلول عاجلة لتعثر مشروع إزدواجية طرق عشيرة – المحاني لأكثر من 5 سنوات .

حيث ان مصير المشروع يمر منذُ 7 اشهر بمرحلة توهان بين السحب والتمديد دون أن تستقر وزارة النقل على قرار يبعث في نفوس الأهالي الطمأنينة ويشعرهم بقرب انفراج أزمة الإدواجية المتعثرة منذ 5 سنوات على الرغم من مطالبات الأهالي من الوزير السابق باستكمال المشروع وانجازه في الوقت المحدد في عقد المشروع والمدون على اللوحات الواقعة على الطريق التي طالها الصدأ قبل إنتهاء الإزدواجية المنتظرة والتي لا تتجاوز 14 كم . وقد أبدى الأهالي استيائهم الشديد من مماطلة الشركة المنفذة للمشروع في تنفيذ الإزدواجية والأنتهاء منها في الوقت المقرر محملين وزارة النقل هذا التعثر وما يحدث على الطريق من حوادث مرور مميتة على مرأى ومسمع من الوزارة دونما تدخل عاجل لا سيما وأن الطريق أصبح يلتهم ضحاياه أكثر مما سبق بسبب الحواجز الخرسانية التي ضيقت الخناق على عابري الطريق وأصبحت سببا لوقوع الحوادث الخطرة .ومن خلال ” صحيفة الخليج الإلكترونية” جدد الأهالي مناشدتهم من وزير النقل الجديد “الجاسر” بمتابعة المشروع شخصياً ومتابعة تنفيذ مراحلة ورفع معاناة الأهالي وحقن دماء الأبرياء . يُشار إلى أن أربعة من وزراء النقل مروا على مشروع إزدواجية طريق عشيرة ولم يتغير الحال، وهم: د. جباره الصريصري، م. عبدالله المقبل، أ. سليمان الحمدان، د. نبيل العامودي.

وفي تصريح سابق قبل سبعة اشهر لمدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي ذكر بأنه صدرت موافقة معالي وزير النقل السابق الدكتور نبيل محمد العامودي على سحب مشروع أزدواجية طريق عشيرة من المقاول لتعثره في إنجاز المشروع حيث أن نسبة الانجاز الفعلية 25% ونسبة تأخيره 34% , واضاف ” العتيبي ” بأنه سوف يعاد طرحه للمناقصة , ولكن منذُ ذلك التصريح لم يتم سحب المشروع او طرح للمناقصة او تنفيذ الإزدواجية .