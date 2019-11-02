الدكتور صالح بازيد يفتتح مقر مركز حي عشيرة الجديد

الخليج - خالد الهديبي

فتتح رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف الدكتور صالح بن علي بازيد مساء أمس المقر الجديد لمركز حي عشيرة بحلته الجديدة حيث استهل الافتتاح بالقرآن الكريم عقِب ذلك كلمة لرئيس مركز الحي عايش بن فراج المقاطي ذكرها فيها أهم انجازات والأعمال والأدوار التي يقوم بها المركز خلال السنوات الستة عشر الماضية ثم كلمة للدكتور محمد بن سعد العصيمي ثم اختتم الحفل بكلمة للدكتور صالح با زيد ذكر فيها بأن افتتاح مقر مركز حي عشيرة يعد حافزاً قوياً للمركز في تقديم المزيد من التحسين والتطوير المستمر، وزيادة فعالية المبادرات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز من خدمات اجتماعية وشبابية وخدمية وأضاف بأن مراكز الأحياء تهدف إلى غرس القيم التي تُسهم في بناء الإنسان القوي الأمين، وهي الأمانة، وإتقان العمل، والإخلاص والتفاني، وحب الخير، وإنسانية العلاقات، كما تعمل على تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.

عقب ذلك تجول الجميع في مرافق مبنى المركز، واستمعوا لشرح عما يقدمه من خدمات وأنشطة لسكان وأهالي حي عشيرة ومراكز شمال الطائف ، ويضم أقسامًا مخصصة للرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.