- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حقق النصر فوزاً كبيراً وغالياً على ضيفه أبها بأربعة هداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل أهداف النصر كلاً من عبدالرزاق حمدالله (8) ، (54+1)، ويحيى الشهري (26)، ونورالدين إمرابط (57).
بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده إلى 17 نقطة متوفقاً على الأهلي والفيصلي اللذان يشاركانه في نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة عليه، فيما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يهزم أبها برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.