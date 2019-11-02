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النصر يهزم أبها برباعية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق النصر فوزاً كبيراً وغالياً على ضيفه أبها بأربعة هداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

سجل أهداف النصر كلاً من عبدالرزاق حمدالله (8) ، (54+1)، ويحيى الشهري (26)، ونورالدين إمرابط (57).

بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده إلى 17 نقطة متوفقاً على الأهلي والفيصلي اللذان يشاركانه في نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة عليه، فيما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري.

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