“التنمية الاجتماعية” تتفاعل مع فيديو لطفل معنف

صحيفة الخليج الالكترونية تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو متداول، يظهر إصابة طفل سوري بكدمات في الوجه واحمرار في إحدى عينيه؛ نتيجة تعرضه لعنف أسري. وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوزارة أنه جرى اتخاذ اللازم تجاه الواقعة.

وبدا في المقطع المتداول الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر، وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه، وذكر الطفل في المقطع أنه يتعرض للضرب من قبل والده حتى يجلب له نقود، مبيناً أنه يقيم مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان. انشر الخبر :

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