وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظيفة منسق لجان، للرجال والنساء، بالمسمى الوظيفي منسق / ـة لجان وأشترط خبرة في تنسيق الاجتماعات لا تقل عن سنتان، والاحترافية في إعداد وكتابة محاضر الاجتماع (عربي – إنجليزي)، والمهارة في صياغة الخطابات -مهارة التعامل مع الحاسب الآلي و البرامج الإلكترونية، ومهارة استخدام برامج الأوفيس مستوى متقدم (Word • Excel • PowerPoint)، موضحًا أن المؤهل المطلوب – دبلوم. لمعرفة التفاصيل أضغط هنــــــــــــا . انشر الخبر :

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