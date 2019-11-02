المرور: تجنب الوقوف في هذه المواضع

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، السائقين من الوقوف في المواضع المشار إليها بإشارة (ممنوع الوقوف).

وقالت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تجنب الوقوف في المواضع المشار إليها بإشارة (ممنوع الوقوف).

وأضافت : كما يجب تجنب الوقوف في الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر، وذلك حرصًا على الحد من الاختناقات المرورية ويجنبك الوقوع في الازدحامات.