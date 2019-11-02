- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، السائقين من الوقوف في المواضع المشار إليها بإشارة (ممنوع الوقوف).
وقالت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تجنب الوقوف في المواضع المشار إليها بإشارة (ممنوع الوقوف).
وأضافت : كما يجب تجنب الوقوف في الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر، وذلك حرصًا على الحد من الاختناقات المرورية ويجنبك الوقوع في الازدحامات.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: تجنب الوقوف في هذه المواضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.