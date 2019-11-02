“حقوق الإنسان” تتوعد ناشري إعلانات الترويج للعمالة المنزلية

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت هيئة حقوق الإنسان إنها تصنف الإعلانات التي تروّج للعمالة المنزلة في بعض المواقع الإلكترونية على أنها جرائم اتجار بالأشخاص.

وأكدت أنها تعمل مع الجهات ذات الاختصاص على رصد تلك الإعلانات ومتابعتها، محذرةً وسائل الإعلان والصحف والمواقع الإلكترونية من نشرها.

وشددت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من ينشر هذه الإعلانات، مشيرة إلى أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يجرّم هذه الممارسات التي تهدر كرامة الإنسان وتسلبه حريته وحقوقه.