ليفانتي يقلب الطاولة على برشلونة ويهزمه بثلاثية

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صحيفة الخليج الالكترونية
فجر ليفانتي مفاجأة من العيار الثقيل، وحقق انتصارًا ثمينًا على ضيفه برشلونة، بنتيجة (3-1) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الليجا.
سجل هدف برشلونة الوحيد ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 38، بينما سجل أهداف ليفانتي كامبانيا، وبورخا مايورال، ونيمانيا رادويا في الدقائق 61، 63، و68 على الترتيب.
وتُعد هذه الهزيمة هي الثالثة لبرشلونة في الليجا هذا الموسم، حيث تجمد رصيده عند 22 نقطة في الصدارة مؤقتًا، وقفز ليفانتي للمركز الثامن برصيد 17 نقطة.
وسيشتعل الصراع على صدارة الليجا، بعد سقوط البارسا بين الوصيف ريال مدريد(21 نقطة)، وغرناطة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية (20 نقطة لكل منهم).
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