- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تلقى بايرن ميونخ لطمة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني لكرة القدم ومني الفريق بهزيمة ثقيلة 1 / 5 أمام مضيفه إنتراخت فرانكفورت اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.
كما شهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن 2 / 1 وبوروسيا دورتموند على فولفسبورج 3 / صفر ولايبزج على ماينز 8 / صفر وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورج 2 / 2 .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر إنتراخت فرانكفورت يصدم بايرن ميونخ بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.