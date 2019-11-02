إنتراخت فرانكفورت يصدم بايرن ميونخ بخماسية

صحيفة الخليج الالكترونية

تلقى بايرن ميونخ لطمة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني لكرة القدم ومني الفريق بهزيمة ثقيلة 1 / 5 أمام مضيفه إنتراخت فرانكفورت اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

كما شهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن 2 / 1 وبوروسيا دورتموند على فولفسبورج 3 / صفر ولايبزج على ماينز 8 / صفر وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورج 2 / 2 .