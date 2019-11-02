"واتس اب" تطرح ميزة جديدة لمستخدمي الأندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

تمكن تطبيق المراسلات "واتس اب" في إصدارة الجديد، من توفير ميزة الأمان البيومترية لمستخدمي أجهزة الأندرويد، وذلك بعد أن ظلت شهور تحت الإختبار، إلى أن اصبحت متاحة لجميع مستخدمين الأندرويد.



يتيح لك الإصدار الأحدث من تطبيق"واتس اب"، قفل سجلاتك ومحادثاتك والتطبيق نفسه بإستخدام بصمتك المُسجلة، ويمكنك القيام بذلك من خلال الذهاب إلى Settings ثم إلى Account، والذهاب بعد ذلك إلى Privacy ثم إلى Fingerprint Lock بعد تحديث التطبيق إلى الإصدار الأحدث بطبيعة الحال.

هناك أيضًا خيار إضافي للقفل المؤقت، وهو مناسب إلى حد ما لأنك ربما لا ترغب في فتح محادثاتك في كل مرة تستخدم فيها التطبيق.