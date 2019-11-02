دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإصدار القادم من أجهزة هواوي اللوحية يحاكي تصميم iPad Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من أجهزتها اللوحية لاحقاً هذا العام، ولقد رصد تسريبات مصورة للجهاز تؤكد على تصميم يحاكي لغة تصميم iPad Pro.

في تسريبات مصورة لجهاز هواوي اللوحي المرتقب كُشِف عن تفاصيل تصميم الجهاز الذي يتميز بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، وهو الإصدار الجديد من جهاز MediaPad M6، الذي تشير التوقعات إلى أنه ينطلق للأسواق بعنوان MediaPad M7.

ولقد جاءت التسريبات المصورة الجديدة للجهاز اللوحي عبر Evan Blass، الذي أشار إلى أن هذا الإصدار سينطلق بعنوان MatePad Pro على غرار أجهزة الحاسب المحمول من هواوي التي تعرف بأجهزة MateBooks.

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ولقد عرف هذا الإصدار في التسريبات برمز “Marx”، حيث من المقرر أن يتميز بإطارات نحيفة، ويدعم قلم هواوي M stylus، كما يدعم إتصال لوحة المفاتيح المغاطيسية الذكية لوضع جهاز حاسب، كما تؤكد الصور المسربة على نفس لغة تصميم ابل في أجهزة iPad Pro.

كما يظهر الجهاز اللوحي في التسريبات باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود، كما يدعم الجهاز اللوحي منفذ USB-C، مع اثنان من المكبرات الصوتية، لكن لا يمكن التأكيد الآن على دعم الجهاز اللوحي لمدخل السماعات 3.5مم.

المصدر

هذا الموضوع الإصدار القادم من أجهزة هواوي اللوحية يحاكي تصميم iPad Pro ظهر على التقنية بلا حدود.