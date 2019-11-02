مقتل شخص وإصابة 91 آخرين فى مظاهرات العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر أمنية وطبية بالعراق، إن قوات الأمن قتلت محتجا وأصابت 91 آخرين فى بغداد اليوم السبت فى ظل استمرار احتشاد آلاف العراقيين فى احتجاجات ضخمة ضد الحكومة. ولقى أكثر من 250 شخصا حتفهم فى أكتوبر نتيجة إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى على الحشود مباشرة مما أسفر عن إصابة بعضهم فى الرأس والصدر.

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