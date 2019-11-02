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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: التحالف السعودى الإماراتى قوى ولن يتصدع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن التحالف السعودى الإماراتى لن يتصدع، مشيرا إلى أن هناك قوى إقليمية تتمنى أن يتصدع هذا التحالف وعلى رأسهم إيران.
وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": " فيه اختلاف فى وجهات النظر بين السعودية والإمارات لكن التحالف بينهما قوى، فالسعودية وحدها لن تكون قادرة على مواجهة أزمات الإقليم".
وتابع أحمد الجار الله: "كذلك الإمارات وحدها لن تستطيع أن تدافع عن مشاكل الإقليم معها فالتحالف السعودى الإماراتى لم يتصدع لكن هناك من يأمل أن يتصدع وهم زبانيه إيران".
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