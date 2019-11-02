"الوطني السوري" يسقط طائرة بدون طيار في الرقة

أنقرة / الخليج 365

تمكن "الجيش الوطني السوري"، السبت، من إسقاط طائرة بدون طيار في محيط بلدة عين عيسى الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام" بمحافظة الرقة (شمال).

وحسب مراسل الخليج 365، أسقط جنود الجيش الوطني طائرة مسيرة عن بعد في قرية بئرعاصي اشتبهوا بأنها لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، وذلك أثناء عمليات التمشيط.

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ورغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية من أجل انسحاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، إلا أن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا؛ لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من ذلك الشهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.